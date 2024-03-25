Все це він розповів у своєму тіктоці. Відомо, що зараз чоловік є зіркою соціальних мереж і активно ділиться секретами своєї роботи в McDonald's.

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Що відомо про "секретний бургер"

За словами чоловіка, раніше у будь-якому ресторані McDonald's можна було замовити "МакГангБанг" (McGangbang). Це сендвіч, який поєднує в собі подвійний чизбургер і МакЧікен.

Можливо, ви ніколи про нього не чули. Насправді він найкращий із гострим МакЧікеном у середині. Ви можете взяти цей масивний бургер і зібрати його самостійно за два бакси,

– сказав Майк.

Він запропонував своїм підписникам замовити гігантський бургер у найближчому ресторані McDonald's.

"Усі, хто працює в McDonald's, знають, що це таке, незалежно від того, хочуть вони це визнавати чи ні. Або називати його так. Мені цікаво, якщо ви прийдете в і замовите "МакГангБанг", чи будуть вони знати, що це таке? Чи будуть співробітники знати, як його приготувати? Як вони вам його подадуть?", – запитав кухар.

Чи дійсно можна замовити "МакГангБанг"

Американські користувачі тіктока перевірили це на собі. Вони сказали, що дійсно все ще можна отримати цю страву, але вона коштує дорожче, ніж пам'ятає шеф-кухар. Зараз його вартість становить 9 доларів.

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