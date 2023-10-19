Деталі розкрила блогерка Еван-Мей Гіллотт, яка веде тікток.

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Відео, яке вона опублікувала на цю тему, набрало понад 242 000 переглядів і 13 000 лайків. Дівчина запитала своїх підписників: "Я єдина, хто до сьогодні не знав, з яких фруктів зроблений соус?".

З чого McDonald's готує кисло-солодкий соус

У ролику вона розповіла, що фруктовий інгредієнт насправді абрикос, а не ананас чи манго, як дехто помилково думав. Таке повідомлення залишило багатьох її підписників у стані повного здивування.

Я був на 100% впевнений, що це ананас, можливо, тому що його кладуть у маленькі формочки, коли купуєш у китайців,

– написав один чоловік.

Розповідаючи про своє відкриття, Еван-Мей сказала, що вона була "вражена до глибини душі", коли вирішила від нудьги прочитати список інгредієнтів. І висновки змусили її засумніватися в інших приправах, оскільки вона зрозуміла, що існує дуже багато приправ, інгредієнти яких вона не знає.

Я роками їла кисло-солодкий соус із Макдональдса разом зі своїми чіпсами, мені дуже сподобалося... Я ніколи про це не замислювалася, але тепер мене цікавлять усілякі приправи... Виявляється, всі здивовані так само як і я. Ще я дізналася, що в соусі "Каррі" також використовується абрикос,

– зазначила блогерка.

Раніше працівниця McDonald's зізналася, через що ігнорує клієнтів. Дівчина працює на McDonald's drive. Працівниця розповіла, що змушує людей очікувати на можливість зробити замовлення та сумніватися, чи є на місці співробітник. Все це відбувається через одну звичку, яка дратує дівчину. Вона закликала інших через соцмережі так не робити.