Після того, як він знайшов у машині "скам'янілий" чизбургер з McDonald's, чоловік заприсягся більше ніколи не замовляти фастфуд.

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Який вигляд мав старий чизбургер

За словами чоловіка, твердий чизбургер виглядав свіжим, але йому було, напевно, років три. Булочки та котлета всередині збереглися дуже добре. Кемерон Голланд зняв відео, на якому він кидає бургер на підлогу і молотком розбиває його як пластмасову іграшку.

Я одразу ж відчув огиду і більше ніколи не харчуватимуся в McDonald's. Я був приголомшений тим, наскільки свіжим виглядав бургер, але водночас він був твердим, як камінь,

– сказав він.

Старий чизбургер з McDonald's: дивіться відео

Цей відеоролик швидко став вірусним і набрав понад 3,3 мільйона переглядів. У коментарях дівчина розповіла свою історію, пов'язану з McDonald's.

"Одного разу в школі мій учитель природознавства намагався показати нам, наскільки шкідливий McDonald's, і ми зробили бургер у класі для домашніх тварин. Минув рік, а цвілі не було", – написала одна дівчина.

Підписники чоловіка також припускали, що бургер все ще їстівний, потрібно лише додати води для регідратації.

Чому гамбургери з McDonald's не розкладаються

Експерти з ScienceNotes пояснили, що сама котлета і булочка, з якого зроблений бургер, не піддаються впливу часу, оскільки вони містять низький рівень води. За їхніми словами, щоб булочка та котлета запліснявіла, потрібна волога. Тонкі котлети мають високе співвідношення площі поверхні до об’єму, тому вони легко втрачають вологу.

Раніше співробітниця McDonald's розкрила секрет швидкого приготування популярної їжі. За її словами, майже ніяку позицію з меню не готують на місці.