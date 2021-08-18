Деякі тренери та спортсмени переконані, що відеоігри – це не лише розвага, а ще й відмінний спосіб згуртувати команду та покращити стосунки між її учасниками, адже мало що об'єднує так, як спільна гра. Навіть гравці національної збірної України з футболу регулярно проводять ігрові сесії під час зборів.

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Для чого спортсменам відеоігри

Психологи говорять, що підготовка та участь професійних спортсменів у спортивних заходах та змаганнях є потужним фактором не лише фізичного, а й психологічного стресу. А відновленню після нього, на жаль, не приділяють достатньо уваги та часу.

Однією з опцій такого відновлення може бути усвідомлене захоплення відеоіграми, що виконує функцію розрядки та виміщення накопичених стресогенних емоцій та почуттів,

– розповів психолог-психотерапевт європейського та світового реєстрів Денис Лавриненко.

Відеоігри мають позитивний вплив на психологічний стан атлетів. Дослідження зв'язку відеоігор та психологічного здоров'я демонструє, що геймінг покращує настрій та сердечний ритм, а відповідно й допомагає знизити рівень стресу. Саме тому відеоігри використовують як терапію для відновлення вже більше ніж 10 років.



Спортсмени використовують відеоігри для якісного відновлення / Фото Віталія Головіна

Крім того, будь-які спортивні дисципліни передбачають фактор змагання, для перемоги в якому необхідна відповідна підготовка, наполегливість та психічний стан. Тут відеоігри також не стоять осторонь і стають корисним тренажером з підвищення мотивації, що поєднує відпочинок з тренуванням.

Зокрема, невролог Джуді Вільямс стверджує, що відеоігри можуть сприяти розвитку наполегливості та збільшенню мотивації, розглядаючи кожну помилку у грі, як черговий шанс покращити свій результат та досягти наміченої цілі.

Також відеоігри використовують як фізіотерапію – для розвитку дрібної та загальної моторики. Тактильна віддача та адаптивні тригери у сучасних контролерах робить цей процес зручнішим.

Практику геймінгу як форму відпочинку та відновлення сил застосовують і українські спортсмени. Наприклад, наприкінці червня 2021 року за ініціативи PlayStation навчально-спортивна база наших олімпійців у Конча-Заспі поповнилась ігровою зоною з сучасними ігровими консолями PS5. Це дозволить атлетам відпочити та перезавантажитись після важких тренувань.



Українські спортсмени також грають у відеоігри з користю / Фото Олімпійської бази в Конча-Заспі

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Чим відеоігри корисні для організму

Відомий психолог Браян Сатон-Сміт, який вивчав вплив ігор з початку 50-х років, дійшов висновку, що процес гри викликає у людей, незалежно від віку та професії, сплеск задоволення та підвищення мотивації. Його думку поділяють й вітчизняні фахівці.

"Агресивні та бойові ігри сприяють виділенню гормонів адреналіну, кортизолу та норадреналіну, які накопичують напругу, а ігри — це легальний та безпечний спосіб скинути її. Більш спокійні та творчі ігри (стратегії, “бродилки”), де немає чітких цілей, допомагають спортсменам розслабити психіку", – каже психологиня Олександра Шуманова.

Результати останніх досліджень щодо впливу відеоігор на психічне здоров’я доводять ефективність ігор у подоланні симптомів ПТСР (посттравматичного стресового розладу), залежності від психоактивних речовин, хронічного та фантомного болю, накопиченої агресії, професійного вигорання тощо. Усвідомлене захоплення відеоіграми, поряд з іншими видами активного відпочинку, має балансуючий ефект для психологічного здоров’я.



Захоплення відеоіграми допомагає психологічному здоров'ю / Фото Pexels

Крім того, нещодавні дослідження доводять позитивний вплив відеоігор на когнітивні здібності людини. Геймінг покращує зорову увагу та координацію, сповільнює старіння головного мозку. До того ж спільне дослідження Університету електронних наук і технологій Китаю та Університету Маккуорі у Сіднеї підтверджує збільшення кількості сірої речовини у головному мозку завдяки відеоіграм. Це позитивно впливає на контроль м'язів тіла, просторове сприйняття та навігацію.

Тож правильний відпочинок та емоційне розвантаження – це саме те, що сприяє розвитку та майбутнім досягненням, а реалізація необхідного балансу між тренуваннями та відпочинком є наріжним каменем між поразками та перемогами.

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