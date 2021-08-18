Некоторые тренеры и спортсмены убеждены, что видеоигры – это не только развлечение, но и отличный способ сплотить команду и улучшить отношения между ее участниками, ведь мало что объединяет так, как совместная игра. Даже игроки национальной сборной Украины по футболу регулярно проводят игровые сессии во время сборов.

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Для чего спортсменам видеоигры

Психологи говорят, что подготовка и участие профессиональных спортсменов в спортивных мероприятиях и соревнованиях является мощным фактором не только физического, но и психологического стресса. А восстановлению после него, к сожалению, не уделяют достаточно внимания и времени.

Одной из опций такого восстановления может быть осознанное увлечение видеоиграми, выполняющий функцию разрядки и вымещение накопленных стрессогенных эмоций и чувств,

– рассказал психолог-психотерапевт европейского и мирового реестров Денис Лавриненко.

Видеоигры оказывают положительное влияние на психологическое состояние спортсменов. Исследование связи видеоигр и психологического здоровья показывает, что гейминг улучшает настроение и сердечный ритм, а соответственно помогает снизить уровень стресса. Именно поэтому видеоигры используют как терапию для восстановления уже более 10 лет.



Спортсмены используют видеоигры для качественного восстановления / Фото Виталия Головина

Кроме того, любые спортивные дисциплины предусматривают фактор соревнования, для победы в котором необходима соответствующая подготовка, настойчивость и психологическое состояние. Здесь видеоигры тоже не стоят в стороне и становятся полезным тренажером по повышению мотивации, который совмещает отдых с тренировкой.

В частности, невролог Джуди Уильямс утверждает, что видеоигры могут способствовать развитию настойчивости и увеличению мотивации, рассматривая каждую ошибку в игре, как очередной шанс улучшить свой результат и достичь намеченной цели.

Также видеоигры используют как физиотерапию – для развития мелкой и общей моторики. Тактильная отдача и адаптивные триггеры в современных контроллерах делает этот процесс более удобным.

Практику гейминга как форму отдыха и восстановления сил применяют и украинские спортсмены. Например, в конце июня 2021 по инициативе PlayStation учебно-спортивная база наших олимпийцев в Конча-Заспе пополнилась игровой зоной с современными игровыми консолями PS5. Это позволит атлетам отдохнуть и перезагрузиться после тяжелых тренировок.



Украинские спортсмены также играют в видеоигры с пользой / Фото Олимпийской базы в Конча-Заспе

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Чем видеоигры полезны для организма

Известный психолог Брайан Сатон-Смит, который изучал влияние игр с начала 50-х годов, пришел к выводу, что процесс игры вызывает у людей всплеск удовольствия и повышения мотивации независимо от возраста и профессии. Его мнение разделяют и отечественные специалисты.

"Агрессивные и боевые игры способствуют выделению гормонов адреналина, кортизола и норадреналина, которые накапливают напряжение, а игры – это легальный и безопасный способ сбросить ее. Более спокойные и творческие игры (стратегии, "бродилки"), где нет четких целей, помогают спортсменам расслабить психику", – говорит психолог Александра Шуманова.

Результаты последних исследований о влиянии видеоигр на психическое здоровье доказывают эффективность игр в преодолении симптомов ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), зависимости от психоактивных веществ, хронической и фантомной боли, накопившейся агрессии, профессионального выгорания и тому подобное. Осознанное увлечение видеоиграми, наряду с другими видами активного отдыха, имеет балансирующий эффект для психологического здоровья.



Интересы видеоиграми помогает психологическому здоровью / Фото Pexels

Кроме того, недавние исследования доказывают положительное влияние видеоигр на когнитивные способности человека. Гейминг улучшает зрительное внимание и координацию, замедляет старение головного мозга. К тому же совместное исследование Университета электронных наук и технологий Китая и Университета Маккуори в Сиднее подтверждает увеличение количества серого вещества в головном мозге благодаря видеоиграм. Это положительно влияет на контроль мышц тела, пространственное восприятие и навигацию.

Поэтому правильный отдых и эмоциональная разгрузка – это именно то, что способствует развитию и будущим достижениям, а реализация необходимого баланса между тренировками и отдыхом есть краеугольным камнем между поражениями и победами.

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