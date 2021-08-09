Американский дизайнер Дом Риккобене имеет степень режиссера кино, степень магистра архитектуры, изобретает и патентует различные продукты и изучает науку. Недавно он представил полностью напечатанную 3D карту GTA V.

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На воплощение этого проекта Риккобене потратил 400 часов. Он начал с того, что загрузил сканы из игры в специальное программное обеспечение для картографов. После того как там составили 3D-карту высот, он отправил материалы на принтер в печать.

Сначала я использовал специальный скрипт для сканирования местности и зданий в RDR2. Потом мне удалось перенести его для использования в GTA V. Он запускается в игре и собирает отметки земли в радиусе 500 – 1000 метров вокруг игрока, когда вы нажимаете горячую клавишу, прибавляя до 1 000 000+ точек данных за одно сканирование,

– рассказал Рикобене.

Идея создания такой карты пришла к американцу во время пандемии, ведь он целый год сидел дома и скучал. И хотя это заняло много времени, Риккобене отлично справился и в восторге от результатов.

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