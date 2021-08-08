На шестой международный конкурс карикатур World Humor Awards свои работы заявили 250 художников из 75 стран. В их числе и испанский художник Асье Сайнс, представивший кусок сырого мяса, напоминающий профиль 45-го президента США Дональда Трампа.

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Асье рассказал, что он провел шесть месяцев, посещая мясные магазины, чтобы найти идеальный говяжий стейк, который более или менее подходил по форме, чтобы получить профиль Трампа. Уже с помощью ножа художник вырезал свое произведение, за которое и получил награду в категории "Личная карикатура".

Это коллаж, на создание которого у меня ушло больше всего времени. Для меня это было похоже на психомагический акт,

– отметил художник.



Художник получил международную награду за карикатурное изображение Трампа на отбивной / Фото из соцсетей

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