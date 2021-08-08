На шостий міжнародний конкурс карикатур World Humor Awards свої роботи заявили 250 художників з 75 країн. В їх числі й іспанський художник Асьє Сайнс, який представив шматок сирого м'яса, що нагадує профіль 45-го президента США Дональда Трампа.

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Асьє розповів, що він провів шість місяців, відвідуючи м'ясні магазини, щоб знайти ідеальний яловичий стейк, який більш-менш підходив за формою, щоб отримати профіль Трампа. Вже за допомогою ножа художник вирізав свій витвір, за який і отримав нагороду в категорії "Особиста карикатура".

Це колаж, на створення якого у мене пішло найбільше часу. Для мене це було схоже на психомагічний акт,

– зазначив художник.



Художник отримав міжнародну нагороду за карикатурне зображення Трампа на відбивній / Фото із соцмереж

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