В мире футбола выход аргентинской звезды из клуба Барселона, который был его домом на протяжении всей его профессиональной карьеры, является событием, не имеющим аналогов за последние годы. Этот случай оставил футбольных болельщиков со всего мира без сна. Их можно понять – 34-летний футболист проработал в испанской команде целых 16 лет, забил 672 мяча в 778 матчах и собрал 35 трофеев.

Это интересно Валюта казино и традиционный символ: что нужно знать об игральных фишках

Кроме того, произошедшее произвело революцию в социальных сетях. Пользователи неустанно комментируют, придумывают свои варианты развития событий, делятся мнениями, а также мемами. Возможно, это помогает фанатам лучше справиться с печалью утраты легенды, ведь его выход действительно знаменует собой конец эпохи в клубе.

Владельцы "МанСити" и ПСЖ пытаются перекупить друг друга, чтобы подписать Месси

Представители "МанСити" возвращают Джека Грилиша в "Астон Виллу" после того, как услышали, что Месси отказался от нового контракта с "Барселоной"

Пеп возвращается на стадион "Этихад", чтобы забрать у Грилиша футболку № 10 для Месси

Лео Месси покидает Барсу, потому что чувствует большое давление.

Месси появляется в Gamper в футболке "Барселоны"

Если Месси подпишет контракт с ПСЖ... бедный Кун Агуэро!

Обновление Лионеля Месси с "Барселоной" подведены в видео

Пропустите Twitter, что я хочу плакать весь день. Прощай Месси, Прощай Ковбой

– Роналду уходит.

– Месси уходит.

Нападающие "Барселоны" теперь, когда Месси ушел: Депай, Агуэро и Дембеле

Я учу Месси основам академического письма теперь, когда он безработный

Я наблюдаю, как Месси делает хет-трик в матче против "Барселоны" в UCL

Фанаты Месси мигрируют, чтобы поддержать любой клуб, в который он переедет

Месси наблюдает, как футбольный мир борется за него

Серхио Агуэро присоединяется к "Барселоне", чтобы сыграть с Лионелем Месси, а затем Лионель Месси уходит

Адвокаты "МанСити" и ПСЖ прямо сейчас дерутся у дома Месси

До теми Зруйнував стереотипи і став зіркою мережі: на Олімпіаді-2020 виступив плавець із животиком