Шон Дінгіліус-Воллес важить 93 кілограми при рості 184 сантиметрів та має помітний животик і боки. Хто б міг подумати, але саме це зробило його одним із найвідоміших спортсменів, які приїхали на Олімпіаду цього року.

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Першими на фігуру плавця звернули увагу іспанські коментатори, які стримано засміялися під час трансляції запливу на 50 метрів вільним стилем, коли у кадрі показали Шона Дінгіліуса-Воллеса. Це стало приводом для початку обговорення спортсмена у мережі.

Думки інтернет-користувачів розділилися, і частина з них розкритикували плавця. Проте більшість людей, які взяли участь у дискусії, все-таки підтримали спортсмена і присоромили тих, хто над ним насміхався.

За їхніми словами, уже те, що він пробився у ряди олімпійських спортсменів заслуговує поваги. До того ж Шон Дінгіліус-Воллес подолав дистанцію 50 метрів за 27,46 секунди. Попри те, що він посів лише 67 місце на Олімпіаді, більшість коментаторів, які критикують спортсмена, навряд чи зможуть повторити його результат.

Підтримка плавця у мережі зашкалила. Люди у соцмережах підбадьорювали його та дякували за те, що він допоміг їм прийняти себе та повірити у власні сили. Французьке інформаційне агентство AFP навіть опублікувало його світлину у рубриці "Фото дня".

Шон Дінгіліус-Воллес, який представляє Республіку Палау, не має такого пресу, як у суперзірки Челеба Дрессела, але це не завадило йому вдруге взяти участь в Олімпійських іграх,

– написали у твітері AFP.

Як Шона Дінгіліуса-Воллеса підтримали у мережі

"Плавець зліва – Шон Дінгіліус-Воллес, і він мій новий герой. Найкраще ім'я на Олімпіаді, чудовий "татів животик", фінішував четвертим з шести – непогано"

"Вони насміхаються над плавцем з Палау Шоном Дінгіліусом-Воллесом, але самі навіть не бігають до магазину у шльопанцях"

"Це Шон Дінгіліус-Воллес. Ми два дні обговорюємо його тіло. Він був на Чемпіонаті світу і на двох Олімпіадах, тож я розумію, що це може шокувати фетфобів (фетфобія – почуття відрази до людей із зайвою вагою, їх дискримінація, – 24 канал). Ви нестерпні"

"Коментатори TVE насміхаються над деякими олімпійськими спортсменами, які заслуговують на таку ж або більшу повагу, ніж інші"

"Він взяв участь у двох Олімпіадах і Чемпіонаті світу з плавання, а ви критикуєте його, поки їсте чипси та п'єте пиво"

Що відомо про Шона Дінгіліуса-Воллеса