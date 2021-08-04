Шон Дингилиус-Уоллес весит 93 килограмма при росте 184 сантиметров и имеет заметный животик и бока. Кто бы мог подумать, но именно это сделало его одним из самых известных спортсменов, приехавших на Олимпиаду в этом году.
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Первыми на фигуру пловца обратили внимание испанские комментаторы, которые сдержанно засмеялись во время трансляции заплыва на 50 метров вольным стилем, когда в кадре показали Шона Дингилиуса-Уоллеса. Это стало поводом для начала обсуждения спортсмена в сети.
Мнения интернет-пользователей разделились, и часть из них раскритиковали пловца. Однако большинство людей, принявших участие в дискуссии, все же поддержали спортсмена и пристыдили тех, кто над ним смеялся.
По их словам, уже то, что он пробился в ряды олимпийских спортсменов заслуживает уважения. К тому же, Шон Дингилиус-Уоллес преодолел дистанцию 50 метров за 27,46 секунды. Несмотря на то, что он занял лишь 67 место на Олимпиаде, большинство комментаторов, которые критикуют спортсмена, вряд ли смогут повторить его результат.
Поддержка пловца в сети зашкалила. Люди в соцсетях подбадривали его и благодарили за то, что он помог им принять себя и поверить в собственные силы. Французское информационное агентство AFP даже опубликовало его фотографию в рубрике "Фото дня".
Шон Дингилиус-Уоллес, представляющий Республику Палау, не имеет такого пресса, как у суперзвезды Челеби Дрессела, но это не помешало ему во второй раз принять участие в Олимпийских играх,
– написали в твиттере AFP.
Как Шона Дингилиуса-Уоллеса поддержали в сети
"Пловец слева – Шон Дингилиус-Уоллес, и он мой новый герой. Лучше имя на Олимпиаде, отличный "папин животик ", финишировал четвертым из шести – неплохо"
"Они смеются над пловцом из Палау Шоном Дингилиусом-Уоллесом, но сами даже не бегают в магазин в шлепанцах"
"Это Шон Дингилиус-Уоллес. Мы два дня обсуждаем его тело. Он был на Чемпионате мира и на двух Олимпиадах, и я понимаю, что это может шокировать фетфобов (фетфобия – чувство отвращения к людям с лишним весом, их дискриминация, – 24 канал). Вы невыносимы"
"Комментаторы TVE смеются над некоторыми олимпийскими спортсменами, которые заслуживают такого же или даже большего уважения, чем другие"
"Он принял участие в двух Олимпиадах и Чемпионате мира по плаванию, а вы критикуете его, пока едите чипсы и пьете пиво"
Что известно про Шона Дингилиуса-Уоллеса
- Пловец Шон Дингилиус-Уоллес установил национальные рекорды Палау в заплывах на 100 метров вольным стилем, на 100 метров на спине, на 50 и на 100 метров баттерфляем.
- Спортсмен участвовал в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2016 году. Он занял 72-е место в заплыве вольным стилем на 50 метров с результатом 26,78 секунды. Это тоже стало национальным рекордом Палау.
- В 2019 году он принял участие в двух соревнованиях Чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее.
- В 2021 году Шон Дингилиус-Уоллес выступил на Олимпиаде-2020 в Токио и занял 67 место с результатом 27,46 секунды в заплыве на 50 метров вольным стилем.