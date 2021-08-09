Американський дизайнер Дом Ріккобене має ступінь режисера кіно, ступінь магістра архітектури, винаходить і патентує різні продукти та вивчає науку. Нещодавно він представив повністю надруковану 3D карту GTA V.

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На втілення цього проєкту Ріккобене витратив 400 годин. Він розпочав з того, що завантажив скани з гри в спеціальне програмне забезпечення для картографів. Після того як там склали 3D-карту висот, він відправив матеріали на принтер до друку.

Спочатку я використовував спеціальний скрипт для сканування місцевості і будівель в RDR2. Потім мені вдалося перенести його для використання в GTA V. Він запускається в грі і збирає позначки землі в радіусі 500 – 1000 метрів навколо гравця, коли ви натискаєте гарячу клавішу, додаючи до 1 000 000+ точок даних за одне сканування,

– розповів Рікобене.

Ідея створення такої карти прийшла до американця під час пандемії, адже він цілий рік сидів вдома та нудьгував. І хоча це зайняло багато часу, Ріккобене відмінно впорався та у захваті від результатів.

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