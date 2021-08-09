Новий рекорд встановили менше ніж за місяць

Анонімний покупець віддав за нього 2 мільйони доларів (53,6 мільйона гривень). Тепер ця гра стала найдорожчою в історії, посунувши на друге місце Super Mario 64, яку 11 липня продали на аукціоні Heritage Auctions за 1,56 мільйона доларів (41,8 мільйона гривень).

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Особливої цінності проданій копії додало те, що картридж був нерозпакований. "Гра 1985 року, створена для оригінальної консолі Nintendo, так і не була відкрита. Це велика рідкість для старих відеоігор", – поділився один із засновників аукціону Rally Роб Петроццо.

За його словами, попит на вінтажні відеоігри дуже виріс за останні кілька років, тому можна сказати, що цей ринок лише зароджується. Йому пророкують велике майбутнє та ще більші суми продажів, хоча інвесторів і досі дещо лякає нова галузь.

Його думку доводить і те, як швидко ростуть рекорди. Всього рік тому найдорожчою грою в історії була інша копія Super Mario Bros., продана за 140 тисяч доларів (3,7 мільйона гривень), а сьогодні цю суму перевершили майже у 18 разів.