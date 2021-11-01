Це провал: 15 справді жахливих зачісок, власникам яких не пощастило з перукарями
Джерело:Reddit
Мабуть, у кожного з нас хоча б раз у житті була невдала зачіска. Власні експерименти, помилки перукарів чи непорозуміння між стилістом та клієнтом іноді приводять до жахливого результату.
Деяким людям, яким не пощастило зі стрижкою, часом хочеться лише постригтися наголо, або ж не виходити з дому, доки волосся не відросте, а ситуація не покращиться. Для фото саме таких зачісок навіть створили окремий розділ на порталі Reddit.
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"Коли починаєш перевтілюватися у Венома посеред автобуса"
Фото Reddit / anders1318
"Ви отримали те, що просили"
Фото Reddit / ajurrr
"Закладаюся, що спостерігати за тим, як він розмовляє, чарівно"
Фото Reddit / PhilGraves_9
"Цікавий вибір для реклами"
Фото Reddit / xnanomi
"Схоже, що він просто приклеїв перуку на потилицю"
Фото Reddit / InvertednippIes
"Листовий пиріг?"
Фото Reddit / Whaleears
"Упс"
Фото Reddit / Spiderclam69
"Я в старших класах"
Фото Reddit / abcdef_godthaab
"Знайшов це в інстаграмі"
Фото Reddit / calobmomo40
"Що я хотіла, і що отримала"
Фото Reddit / LemonberryTea
"Побачив цього хлопця, коли йшов додому"
Фото Reddit / kavakravata
"Якесь божевільне волосся"
Фото Reddit / attemptnumber58
"Побачила це по телевізору"
Фото Reddit / babeloe328
"Ідеально"
Фото Reddit / handpulled_noodles
"Я вже не можу сміятися"
Фото Reddit / slappy2982
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