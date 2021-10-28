Герої нашої добірки обрали другий варіант. Вони зробили татуювання на згадку про близьких людей та важливі події їхнього життя або ж показали у них власні цінності та переконання. Це настільки глибоко, що ми точно знаємо – ці люди не пошкодують про свої тату.

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"Бути собою. Нагадування, яке багато для мене означає"