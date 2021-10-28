Герої нашої добірки обрали другий варіант. Вони зробили татуювання на згадку про близьких людей та важливі події їхнього життя або ж показали у них власні цінності та переконання. Це настільки глибоко, що ми точно знаємо – ці люди не пошкодують про свої тату.

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"Бути собою. Нагадування, яке багато для мене означає"

Фото Reddit / tipz1o

"Важливі координати"

Фото з інстаграму tinytatsatx

"Тату-обручки"

Фото з інстаграму seankilleffer

"Улюблені слова моєї мами, написані її рукою"

Фото Reddit / viblical

"Нагадування про те, що потрібно любити себе"

Фото з інстаграму panta_choi

"Моя собака Бентлі, яка була кращою частиною мого життя"

Фото Reddit / lolidkimjustakitten

"Татуювання братів та сестер"

Фото з інстаграму tattoobabystuttgart

"Нарешті зробив татуювання, про яке завжди мріяв"

Фото Reddit / blakerjames

"Це кларнет, розроблений моїм батьком"

Фото Reddit / _BaleineBleue_

"Чоловік зробив татуювання останнього малюнку доньки перед її смертю"

Фото Reddit / ml-soham