Герои нашей подборки выбрали второй вариант. Они сделали татуировки в память о близких людях и важных событиях их жизни или же показали в них собственные ценности и убеждения. Это так глубоко, что мы точно знаем – эти люди не пожалеют о своих папе.
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"Быть собой. Напоминание, которое много значит для меня"
Фото Reddit / tipz1o
"Важные координаты"
Фото из инстаграма tinytatsatx
"Тату-обручальные кольца"
Фото из инстаграма seankilleffer
"Любимые слова моей мамы, написанные ее рукой"
Фото Reddit / viblical
"Напоминание о том, что нужно любить себя"
Фото из инстаграма panta_choi
"Моя собака Бентли, которая была лучшей частью моей жизни"
Фото Reddit / lolidkimjustakitten
"Татуировки братьев и сестер"
Фото из инстаграма tattoobabystuttgart
"Наконец-то сделал татуировку, о которой всегда мечтал"
Фото Reddit / blakerjames
"Это кларнет, разработанный моим отцом"
Фото Reddit / _BaleineBleue_
"Мужчина сделал татуировку последнего рисунка дочери перед ее смертью"
Фото Reddit / ml-soham