Герои нашей подборки выбрали второй вариант. Они сделали татуировки в память о близких людях и важных событиях их жизни или же показали в них собственные ценности и убеждения. Это так глубоко, что мы точно знаем – эти люди не пожалеют о своих папе.

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"Быть собой. Напоминание, которое много значит для меня "