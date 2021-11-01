Деяким людям, яким не пощастило зі стрижкою, часом хочеться лише постригтися наголо, або ж не виходити з дому, доки волосся не відросте, а ситуація не покращиться. Для фото саме таких зачісок навіть створили окремий розділ на порталі Reddit.
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"Коли починаєш перевтілюватися у Венома посеред автобуса"
Фото Reddit / anders1318
"Ви отримали те, що просили"
Фото Reddit / ajurrr
"Закладаюся, що спостерігати за тим, як він розмовляє, чарівно"
Фото Reddit / PhilGraves_9
"Цікавий вибір для реклами"
Фото Reddit / xnanomi
"Схоже, що він просто приклеїв перуку на потилицю"
Фото Reddit / InvertednippIes
"Листовий пиріг?"
Фото Reddit / Whaleears
"Упс"
Фото Reddit / Spiderclam69
"Я в старших класах"
Фото Reddit / abcdef_godthaab
"Знайшов це в інстаграмі"
Фото Reddit / calobmomo40
"Що я хотіла, і що отримала"
Фото Reddit / LemonberryTea
"Побачив цього хлопця, коли йшов додому"
Фото Reddit / kavakravata
"Якесь божевільне волосся"
Фото Reddit / attemptnumber58
"Побачила це по телевізору"
Фото Reddit / babeloe328
"Ідеально"
Фото Reddit / handpulled_noodles
"Я вже не можу сміятися"
Фото Reddit / slappy2982
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