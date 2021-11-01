Деяким людям, яким не пощастило зі стрижкою, часом хочеться лише постригтися наголо, або ж не виходити з дому, доки волосся не відросте, а ситуація не покращиться. Для фото саме таких зачісок навіть створили окремий розділ на порталі Reddit.

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"Коли починаєш перевтілюватися у Венома посеред автобуса"

Фото Reddit / anders1318

"Ви отримали те, що просили"

Фото Reddit / ajurrr

"Закладаюся, що спостерігати за тим, як він розмовляє, чарівно"

Фото Reddit / PhilGraves_9

"Цікавий вибір для реклами"

Фото Reddit / xnanomi

"Схоже, що він просто приклеїв перуку на потилицю"

Фото Reddit / InvertednippIes

"Листовий пиріг?"

Фото Reddit / Whaleears

"Упс"

Фото Reddit / Spiderclam69

"Я в старших класах"

Фото Reddit / abcdef_godthaab

"Знайшов це в інстаграмі"

Фото Reddit / calobmomo40

"Що я хотіла, і що отримала"

Фото Reddit / LemonberryTea

"Побачив цього хлопця, коли йшов додому"

Фото Reddit / kavakravata

"Якесь божевільне волосся"

Фото Reddit / attemptnumber58

"Побачила це по телевізору"

Фото Reddit / babeloe328

"Ідеально"

Фото Reddit / handpulled_noodles

"Я вже не можу сміятися"

Фото Reddit / slappy2982

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