Некоторым людям, которым не повезло со стрижкой, иногда хочется только постричься наголо, или не выходить из дома, пока волосы не отрастут, а ситуация не улучшится. Для фото именно таких причесок даже создали отдельный раздел на портале Reddit.

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"Когда начинаешь перевоплощаться в Венома посреди автобуса"

Фото Reddit / anders1318

"Вы получили то, что просили"

Фото Reddit / ajurrr

"Готов поспорить, что наблюдать за тем, как он разговаривает, очаровательно"

Фото Reddit / PhilGraves_9

"Интересный выбор для рекламы"

Фото Reddit / xnanomi

"Похоже, что он просто приклеил парик на затылок"

Фото Reddit / InvertednippIes

"Слоеный пирог?"

Фото Reddit / Whaleears

"Упс"

Фото Reddit / Spiderclam69

"Я в старших классах"

Фото Reddit / abcdef_godthaab

"Нашел это в инстаграме"

Фото Reddit / calobmomo40

"Что я хотела, и что получила"

Фото Reddit / LemonberryTea

"Увидел этого парня, когда шел домой"

Фото Reddit / kavakravata

"Какие-то безумные волосы"

Фото Reddit / attemptnumber58

"Увидела это по телевизору"

Фото Reddit / babeloe328

"Идеально"

Фото Reddit / handpulled_noodles

"Я уже не могу смеяться"

Фото Reddit / slappy2982