На ретрофотографиях, которые отыскал энтузиаст и ценитель винтажа Марк Сусина, можно увидеть, как в 1960 годах люди пытались разбавить осеннюю скуку натужным весельем и безрассудством. В ту эпоху люди переодевались просто в то, что было под рукой.
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Поэтому следующая подборка называется – "Как не выбрать самый отстойный Хэллоуинский наряд".
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina
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