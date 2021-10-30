Когда в Украине в большинстве своем не знали, что это за праздник, в США люди весело отмечали Хэллоуин. Сегодня странно и забавно смотреть, во что одевались в Америке в этот день, ведь большинство костюмов в 1960-х годах были действительно ужасно плохими.