Именно для них Развлечения 24 подготовили подборку праздничных угощений, которые не только вкусные, но и довольно жуткие. Это именно то, что нужно для Хэллоуина, так что вдохновляйтесь этими фото и начинайте собственную подготовку к самому страшному дню в году.

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"Печенье – ведьмины пальчики"

Фото Reddit / sexytimespanda

"Хэллоуинские шоколадные конфеты"

Фото Reddit / SoundOfTheRainforest

"Это индейка, осьминог и снежный краб"

Фото Reddit / Smoke_Trails

"Я каждый год готовлю х эллоуинскую "сырную голову". В прошлый раз была кремово-копченая гауда, покрытая прошуто"

Фото Reddit / maybe_spooks

"Зомби-торт"

Фото из инстаграма thewickedestwhisk

"Утро начинается с жуткого кофе"

Фото Reddit / theearthgoddess

"Шоколадный торт с помадкой из зефира и глазурью из клубничного джема. Я готов к Хэллоуину"

Фото Reddit / Iwantsprinkles

"Подача ребрышек и колбасок в стиле Хэллоуина"

Фото Reddit / araneus777

"Шедеврально жуткий х эллоуинский торт"

Фото Reddit / Ihavenofriends_exe

"Приготовил х эллоуинскую доску закусок для коллег"

Фото Imgur / Eatthedead

"Паукообразный торт"

Фото Reddit / RewRiteart

"Я все-таки съел эту жуткую тарелку с нарезкой"

Фото Reddit / Sikside

"Х эллоуинское желе моей мамы"

Фото Reddit / Rapioros

"Жуткое печенье, любезно приготовленное родителями моего друга"

Фото Reddit / BonSorbo

"Моя подруга приготовила это, чтобы отпраздновать Хэллоуин на работе. Они серьезно пугают меня"

Фото Reddit / Katbot22