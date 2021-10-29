Саме для них Розваги 24 підготували добірку святкових частувань, які не лише смачні, а й доволі моторошні. Це саме те, що потрібно для Геловіну, тож надихайтеся цими фото і починайте власну підготовку до найстрашнішого дня у році.

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"Печиво – відьмині пальчики"

Фото Reddit / sexytimespanda

"Геловінські шоколадні цукерки"

Фото Reddit / SoundOfTheRainforest

"Це індичка, восьминіг і сніжний краб"

Фото Reddit / Smoke_Trails

"Я щороку готую геловінську "сирну голову". Минулого разу була кремово-копчена гауда, покрита прошуто"

Фото Reddit / maybe_spooks

"Зомбі-торт"

Фото з інстаграму thewickedestwhisk

"Ранок починається з моторошної кави"

Фото Reddit / theearthgoddess

"Шоколадний торт з помадкою з зефіру та глазур'ю з полуничного джему. Я готовий до Геловіну"

Фото Reddit / Iwantsprinkles

"Подача реберець та ковбасок у стилі Геловіну"

Фото Reddit / araneus777

"Шедеврально моторошний геловінський торт"

Фото Reddit / Ihavenofriends_exe

"Приготував геловінську дошку закусок для колег"

Фото Imgur / Eatthedead

"Павукоподібний торт"

Фото Reddit / RewRiteart

"Я все-таки з'їв цю моторошну тарілку з нарізкою"

Фото Reddit / Sikside

"Геловінське желе моєї мами"

Фото Reddit / Rapioros

"Моторошне печиво, люб'язно приготоване батьками мого друга"

Фото Reddit / BonSorbo

"Моя подруга приготувала це, щоб відсвяткувати Геловін на роботі. Вони серйозно лякають мене"

Фото Reddit / Katbot22

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