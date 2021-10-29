Саме для них Розваги 24 підготували добірку святкових частувань, які не лише смачні, а й доволі моторошні. Це саме те, що потрібно для Геловіну, тож надихайтеся цими фото і починайте власну підготовку до найстрашнішого дня у році.
Це цікаво Усі партії зіграні: подорож найцікавішими закинутими казино світу
"Печиво – відьмині пальчики"
Фото Reddit / sexytimespanda
"Геловінські шоколадні цукерки"
Фото Reddit / SoundOfTheRainforest
"Це індичка, восьминіг і сніжний краб"
Фото Reddit / Smoke_Trails
"Я щороку готую геловінську "сирну голову". Минулого разу була кремово-копчена гауда, покрита прошуто"
Фото Reddit / maybe_spooks
"Зомбі-торт"
Фото з інстаграму thewickedestwhisk
"Ранок починається з моторошної кави"
Фото Reddit / theearthgoddess
"Шоколадний торт з помадкою з зефіру та глазур'ю з полуничного джему. Я готовий до Геловіну"
Фото Reddit / Iwantsprinkles
"Подача реберець та ковбасок у стилі Геловіну"
Фото Reddit / araneus777
"Шедеврально моторошний геловінський торт"
Фото Reddit / Ihavenofriends_exe
"Приготував геловінську дошку закусок для колег"
Фото Imgur / Eatthedead
"Павукоподібний торт"
Фото Reddit / RewRiteart
"Я все-таки з'їв цю моторошну тарілку з нарізкою"
Фото Reddit / Sikside
"Геловінське желе моєї мами"
Фото Reddit / Rapioros
"Моторошне печиво, люб'язно приготоване батьками мого друга"
Фото Reddit / BonSorbo
"Моя подруга приготувала це, щоб відсвяткувати Геловін на роботі. Вони серйозно лякають мене"
Фото Reddit / Katbot22
До теми Новий рівень: 20 людей, які створили не просто геловінські гарбузи, а справжні витвори мистецтва