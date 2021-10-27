Шанувальники Геловіну старанно працюють над своїми гарбузами, і часом у них виходять не просто хороші декорації, а справжні шедеври. Розваги 24 підготували добірку фото неймовірних гарбузів, творці яких поділилися ними у соцмережах. До свята ще є трішки часу, тож вони можуть подарувати чудову ідею чи просто послугувати для вас натхненням.
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"Це перший гарбуз, який вирізав мій колега. У нього пішло на це 10 годин"
Фото Reddit / Sneekpreview
"Джонні Депп з гарбуза"
Фото з фейсбуку Villafane Studios
"Я вирізав собачий ліхтар"
Фото Reddit / DoggieDoc83
"Експекто Гарбуз"
Фото Reddit / rojath
"Правильний підхід до геловінських гарбузів"
Фото Reddit / xMeta4x
"Мій гарбуз "Рік і Морті""
Фото з твітера tlongdesign
"Не знаєш, що вирізати, – вирізай "Зоряні війни""
Фото з твітера ThePumpkinGeek
"Гаррі проти Волдеморта"
Фото Reddit / ktownpark
"Щойно закінчив свого шаленого Таноса"
Фото Reddit / DoggieDoc83
"Гарбуз, в якому живе Луїджі"
Фото Deviant Art / Ceemdee
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"Мій цьогорічний гарбуз"
Фото Reddit / JenniferKellyHoskins
"Мій друг вирізає найкращі гарбузи. Щороку не можу дочекатися, щоб побачити, що він вигадає"
Фото Reddit / OhAces
"Цей гарбуз створила моя 16-річна племінниця"
Фото Reddit / Anteye1
"Один з найкрутіших гарбузів, які я бачив"
Фото Reddit / babewizard
"Гарбузовий вікінг"
Фото з фейсбуку Villafane Studios
"У мого друга чудово виходить вирізати гарбузи"
Фото Reddit / DankPawt
"Моя сестра знову вирізала неймовірний гарбуз"
Фото Imgur / bubberoonka
"Гарбузове кладовище"
Фото Reddit / brakertech
"Гарбуз мого чоловіка"
Фото Reddit / Nicolebizzle
"Мій гарбуз лякає мене до чортиків"
Фото Reddit / Darksidejosh
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