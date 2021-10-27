Шанувальники Геловіну старанно працюють над своїми гарбузами, і часом у них виходять не просто хороші декорації, а справжні шедеври. Розваги 24 підготували добірку фото неймовірних гарбузів, творці яких поділилися ними у соцмережах. До свята ще є трішки часу, тож вони можуть подарувати чудову ідею чи просто послугувати для вас натхненням.

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"Це перший гарбуз, який вирізав мій колега. У нього пішло на це 10 годин"

Фото Reddit / Sneekpreview

"Джонні Депп з гарбуза"

Фото з фейсбуку Villafane Studios

"Я вирізав собачий ліхтар"

Фото Reddit / DoggieDo c83

"Експекто Гарбуз"

Фото Reddit / rojath

"Правильний підхід до геловінських гарбузів"

Фото Reddit / xM eta4x

"Мій гарбуз "Рік і Морті""

Фото з твітера tlongdesign

"Не знаєш, що вирізати, – вирізай "Зоряні війни""

Фото з твітера ThePumpkinGeek

"Гаррі проти Волдеморта"

Фото Reddit / ktownpark

"Щойно закінчив свого шаленого Таноса"

Фото Reddit / DoggieDoc83

"Гарбуз, в якому живе Луїджі"

Фото Deviant Art / Ceemdee

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"Мій цьогорічний гарбуз"

Фото Reddit / JenniferKellyHoskins

"Мій друг вирізає найкращі гарбузи. Щороку не можу дочекатися, щоб побачити, що він вигадає"

Фото Reddit / OhAc es

"Цей гарбуз створила моя 16-річна племінниця"

Фото Reddit / Anteye1

"Один з найкрутіших гарбузів, які я бачив"

Фото Reddit / babewizard

"Гарбузовий вікінг"

Фото з фейсбуку Villafane Studios

"У мого друга чудово виходить вирізати гарбузи"

Фото Reddit / DankPawt

"Моя сестра знову вирізала неймовірний гарбуз"

Фото Imgur / bubberoonka

"Гарбузове кладовище"

Фото Reddit / brakertech

"Гарбуз мого чоловіка"

Фото Reddit / Nicolebi zzle

"Мій гарбуз лякає мене до чортиків"

Фото Reddit / Darksidejosh

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