Вуличне мистецтво художника Йогана Карлгрена поєднує сіру буденність та яскравих героїв попкультури.

До теми Паперова реальність: митець вправно додає витинанки у навколишній світ

Мистецтво Карлгрена вдало взаємодіє з оточенням – піксельні картинки ніби оживають у реальному світі та привертають увагу перехожих.

Карлгрен поєднує піксельні картинки та звичайне оточення / Фото з інстаграму Карлгрена

Як художник створює пікселі

Митець не обмежується фарбою та папером – Карлгрен створює піксельних персонажів за допомогою унікальної техніки. Він виготовляє 8-бітні фігурки зі спеціального бісеру. Для того, щоб отримати водотривкий та плаский виріб, художник має:

Скласти бісер у картину

Закріпити його

Розплавити бісер за допомогою праски

В результаті яскраве зображення буде нелегко зіпсувати – картинка може перебувати під дощем та сонцем, не втрачаючи якості та яскравих фарб.

Кумедні герої доповнюють реальність

Митець створює зображення відомих постатей попкультури – мульт-героїв, персонажів кіно чи ігор.

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На вуличних сходах тепер танцює Джокер, на набережній стоїть сумний Дарт Вейдер, з калюжі випливає акула з "Щелеп", а на газоні проростають хижі рослини з гри "Маріо".

Популярні персонажі оживають на звичайних вулицях / Колаж 24 каналу з інстаграму Карлгрена

Чоловік публікує свої витвори на сторінці в інстаграмі, а також продає їх у власному магазині. Фанатів творчості митця стає дедалі більше – на сторінку Карлгрена підписалося понад 140 тисяч осіб.