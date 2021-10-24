Уличное искусство художника Иоганна Карлгрена сочетает серую обыденность и ярких героев поп-культуры.

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Искусство Карлгрена удачно взаимодействует с окружением – пиксельные картинки будто оживают в реальном мире и привлекают внимание прохожих.

Карлгрен сочетает пиксельные картинки и обычное окружение / Фото из инстаграма Карлгрена

Как художник создает пиксели

Художник не ограничивается краской и бумагой – Карлгрен создает пиксельных персонажей с помощью уникальной техники. Он изготавливает 8-битные фигурки из специального бисера. Для того, чтобы получить водоупорное и плоское изделие, художник должен:

Сложить бисер в картину

Закрепить его

Расплавить бисер с помощью утюга

В результате яркое изображение будет нелегко испортить – картинка может находиться под дождем и солнцем, не теряя качества и ярких красок.

Забавные герои дополняют реальность

Художник создает изображения известных фигур поп-культуры – мульт-героев, персонажей кино или игр.

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На уличной лестнице теперь танцует Джокер, на набережной стоит грустный Дарт Вейдер, из лужи вытекает акула из "Челюстей", а на газоне прорастают хищные растения из игры "Марио".

Популярные персонажи оживают на обычных улицах / коллаж 24 канала из инстаграма Карлгрена

Мужчина публикует свои произведения на странице в инстаграме, а также продает их в собственном магазине. Фанатов творчества художника становится все больше – на страницу Карлгрена подписалось более 140 тысяч человек.