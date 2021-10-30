На ретрофотографіях, які відшукав ентузіаст і цінитель вінтажу Марк Сусіна, можна побачити, як у 1960 роках люди намагалися розбавити осінню нудьгу натужними веселощами і безглуздям. В ту епоху люди переодягалися просто в те, що було під рукою.

Це цікаво Легенди азартних ігор: історія "Руки мерця" або як Дикий Білл прокляв тузи та вісімки

Тож наступна добірка називається – "Як не вибрати самий відстійний Геловінський наряд".

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х: ретрофото
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

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