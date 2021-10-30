Коли в Україні в більшості своїй не знали, що це за свято, у США люди весело відзначали Геловін. Сьогодні дивно і кумедно дивитися, у що одягалися в Америці у цей день, адже більшість костюмів у 1960-х роках були дійсно жахливо погані.