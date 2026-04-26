У своїх соцмережах – Instagram та TikTok, 37-річний чоловік з Англії розповідає все про сміття, дає корисні поради та просто ділиться історіями зі своєї роботи. В одному з таких відео він розповів, що категорично не можна викидати у сміттєвий бак біля дому. Думаємо, що і для українців ця інформація буде корисною.

Що сміттяр порадив не викидати у звичайний бак?

Ешлі, який працює у службі з вивезення сміття, часто відповідає на запитання підписників, яких у нього чимало. Одне з них звучало так: "Що нам робити зі старими електричними зубними щітками?". Ешлі сказав, що це чудове запитання, на яке він залюбки відповів.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

За його словами, персональні електричні зубні щітки не можна викидати ні в загальний контейнер, ні в контейнер для перероблення, оскільки в них є акумулятор. Він радить здавати такі речі у спеціальні пункти. Наприклад, у магазинах техніки можуть стояти контейнери для відпрацьованих девайсів. Він додає: "Іноді речі потрібно просто повернути туди, де ви їх купили".

Головна причина необережної утилізації електричних зубних щіток – ризик пожежі. Ешлі пояснює, що коли сміття пресують у сміттєвозі, леза можуть пошкодити батарею і тоді починається пожежа. Те саме відбувається і на сміттєзвалищах, де відходи подрібнюють.

Красунчик-сміттяр пояснює, що не можна викидати на смітник: дивіться відео

Що ще не можна викидати у звичайний смітник?

Є речі, утилізація яких не закінчується на викиданні у звичайний прибудинковий смітник. Наприклад, це стосується батарейок, енергоощадних ламп та ртутних термометрів, пише "Екополітика". Їх потрібно здавати у спеціальні контейнери. У деяких дворах Києва розташовані яскраві помаранчеві бокси для подібних небезпечних відходів.



Помаранчеві контейнери для небезпечних відходів / Київкомунсервіс

Не можна просто у звичайний сміттєвий контейнер викидати ліки, бо вони також належать до небезпечних відходів. Для такого сміття необхідно шукати спеціальні компанії, які займаються професійною утилізацією.

Старі смартфони, ноутбуки, принтери, телевізори та іншу техніку також не викидають у звичайний бак для сміття. Ця техніка містить кадмій, ртуть, свинець та інші небезпечні речовини. Деякі виробники пропонують програму повернення відходів, якою можна скористатися. Або треба шукати компанії, які пропонують послуги з утилізації.

