Яким буде 25 квітня для всіх знаків зодіаку – вже розповів сайт Astrology.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 квітня для Овнів

Вам варто взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Сьогодні розпочинається семирічний період змін, тому подумайте про те, що вас давно турбує.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 квітня для Тельців

Вирішіть, які цілі для вас справді важливі, і відмовтеся від того, що вас обмежує.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 квітня для Близнюків

У вашому житті починається довгий етап самопізнання та масштабних особистих змін. Спробуйте розібратися у своїх справжніх бажаннях і знайдіть привід для радості.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 квітня для Раків

Уникайте суперечок із друзями, бо зараз вони не допоможуть розв'язати конфлікти. Попереду на вас чекає період несподіваних емоцій та початок нового життєвого циклу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 квітня для Левів

Не покладайтеся сьогодні повністю на інших і намагайтеся просто відпочити. Протягом наступних років ваше ставлення до світу та технологій сильно зміниться.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 25 квітня для Дів

Не фокусуйтеся на дрібницях і не бійтеся помилятися на шляху до своєї мети.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 квітня для Терезів

Перегляньте свої плани та відмовтеся від цілей, які вже давно не приносять результату. Вечір принесе несподівані події, які з часом виведуть вас на кращий шлях.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 квітня для Скорпіонів

Відпустіть старі образи та приділіть час занедбаним справам. Починається тривалий період внутрішніх змін, які поступово зроблять вас зовсім іншою людиною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 квітня для Стрільців

Перестаньте занадто критикувати себе та спробуйте зайнятися творчістю для гарного настрою. Найближчі роки принесуть вам багато несподіваних поворотів у коханні та стосунках.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 квітня для Козорогів

Не дозволяйте труднощам псувати вашу самооцінку та ставлення до себе. Задумайтеся про розвиток нових навичок, адже умови вашої роботи скоро почнуть змінюватися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 квітня для Водоліїв

Зберігайте спокій і не реагуйте на образи, щоб не зіпсувати свою репутацію. Сьогодні стартує семирічний період, коли ви зможете максимально розкрити свої творчі таланти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 квітня для Риб

Припиніть думати про старі образи та сконцентруйтеся на своєму теперішньому стані. Будьте готові до того, що найближчими роками ваше життя сильно зміниться.