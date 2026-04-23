Не все може йти рівно та ідеально, але врешті-решт це піде тільки вам на користь. Потеплішання настане у стосунках цих 5 знаків зодіаку, пише Your Tango.

Гороскоп для Тельців

Ви повертаєтеся до легкості та позитивної енергії у стосунках. Ви нарешті зможете відкритися коханню на повну та заглибитися у романтику. Для вас настає період емоційної ясності, а з нею і потеплішання у стосунках.

Гороскоп для Стрільців

Астрологи радять бути максимально чесними зі своїм партнером. Це допоможе розставити крапки у всіх питаннях, що вас турбували. Зірки зійдуться так, що ви навіть зможете говорити на такі теми, які раніше були для вас недоступні. Це буде захопливий період.

Гороскоп для Скорпіонів

Дозвольте собі ділитися своїми емоціями, Скорпіоне. Будьте чесні з собою. Ви так багато пережили останнім часом, що вам потрібно говорити про це без осуду. Якщо ви самотні, то останній тиждень квітня може запропонувати нові романтичні можливості. Не бійтеся запросити когось на побачення або зробити перший крок.

Гороскоп для Близнюків

Енергія планет буде спрямована на поглиблення вашого зв'язку з партнером. Зараз вам треба разом попрацювати над вашими стосунками. Розслабтеся і насолоджуйтеся цим періодом. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Якщо ви самотні, то скоро зрозумієте, що кохання набагато ближче, ніж ви думали.

Гороскоп для Раків

Астрологи кажуть, що до вас прийде трансформація через правду, навіть якщо це неприємно. Ви маєте дозволити певній главі ваших стосунків завершитися, але це не означає, що стосункам прийшов кінець. Зосередьтеся на прийнятті ваших стосунків такими, якими вони є. Зараз ви вже знаєте, чого хочете від партнера та побачень.