Астрологиня Гейлі Комет заспокоює: несприятливий період завершився для цих двох знаків зодіаку, пише Your Tango. Через особливе розташування Меркурія, представники цих знаків могли відчувати, ніби життя було налаштоване проти вас. Проте зараз все змінюється на вашу користь.

Гороскоп для Дів

Більшу частину року ваш управитель Меркурій перебував у знаку Риб, що провокувало непорозуміння у стосунках – як особистих, так і ділових. Можливо, ви відчували дивну поведінку оточення або навіть енергетичне втручання людей з минулого.

Тепер цей етап остаточно закривається. Астрологиня радить Дівам бути прямолінійними та рішучими. Навіть якщо доведеться провести складні розмови або розірвати токсичні зв’язки – це саме те, що допоможе вам вийти на новий рівень та стати більш зрілою версією себе.

Гороскоп для Близнюків

Для Близнюків початок року був часом плутанини, особливо в кар'єрі та питаннях репутації. Ви могли почуватися розгубленими, не розуміючи, у якому напрямку рухатися далі.

Але не переймайтеся! Ситуація змінюється на очах. Робочі моменти прояснюються, керівництво починає краще вас розуміти, а незавершені проєкти нарешті добігають кінця. Ви отримаєте полегшення та можливість спокійно переосмислити події останніх місяців. Використовуйте здобутий досвід, щоб рухатися далі – зараз зірки знову на вашому боці, і життя стає набагато яскравішим.