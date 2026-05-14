Для 5 знаків зодіаку цей період означає покращення стосунків, які вже є або появу нових стосунків у тих представників, які самотні. Як пише Your Tango, це час для гри в кохання.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Якщо ви перебуваєте у довготривалих стосунках, то на наступному тижні саме час приділити вашій парі більше уваги, ніж зазвичай. Це допоможе покращити стосунки. Зосередьтеся на якісному проведенні часу, душевних розмовах та пізнанні одне одного. Якщо ви самотні, будьте готові до нових романтичних стосунків. У цей період ви зможете проявити себе так, як ніколи ще не проявляли.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Венера увійде в знак Рака 18 травня, та принесе легкість й романтику у ваші стосунки. Ви відчуєте легкість та приємний романтичний вайб. У цей період астрологи радять взяти відпустку та провести час з коханою людиною. Якщо ви у пошуках, то період стане гарною нагодою знайди другу половинку. Можете спробувати додатки для знайомств або живе знайомство десь у закладі.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Наступного тижня варто більше приділити час вашим стосункам, щоб покращити їх та зміцнити. Заплануйте щось нове та захопливе для себе та свого партнера. Розважайтеся, якщо ви в активному пошуку. Нехай це буде період цікавих пригод та безтурботних веселощів. Насолоджуйтесь цим часом можливостей для романтики, які обов'язково з'являться.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

З 18 травня ви можете очікувати на нову пропозицію у ваших стосунках. Це буде дуже несподівано і може змінити ваші попередні плани. Не намагайтеся все ідеально підлаштувати, нехай буде так, як буде. Якщо ви самотні, то цього тижня зверніть увагу на повідомлення, які будуть до вас приходити. Не закривайтеся, а навпаки дайте випадку змінити ваше особисте життя.

Риби



Гороскоп для Риб

Ви будете зосереджені на деталях у ваших стосунках, на які раніше не звертали уваги. У вас буде багато розмов з коханою людиною. Це добре. Якщо ви самотні, то кохання може приходити до вас повільно. Це не буде щось спонтанне. Але і ви не ставтеся до всього занадто практично та логічно.