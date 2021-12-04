"Індіана Джонс" – американська медіафраншиза, заснована на пригодах Доктора Генрі "Індіани" Джонса-молодшого, вигаданого археолога. У серії вийшли чотири картини: "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" (1981), "Індіана Джонс і Храм Долі" (1984), "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989), "Індіана Джонс: Королівство кришталевого черепа" (2008).
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Прем'єра п'ятої частини фільмів про пригоди археолога Індіани Джонса запланована на 2023 рік. Головну роль у стрічці виконає Гаррісон Форд.
Шон Коннері замінив Гаррісона Форда в "Індіані Джонсі": DeepFake-відео
Інші роботи stryder HD:
- він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,
- Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";
- Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк;
- а Том Селлек зіграв Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого.