"Індіана Джонс" – американська медіафраншиза, заснована на пригодах Доктора Генрі "Індіани" Джонса-молодшого, вигаданого археолога. У серії вийшли чотири картини: "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" (1981), "Індіана Джонс і Храм Долі" (1984), "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989), "Індіана Джонс: Королівство кришталевого черепа" (2008).

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Прем'єра п'ятої частини фільмів про пригоди археолога Індіани Джонса запланована на 2023 рік. Головну роль у стрічці виконає Гаррісон Форд.

Шон Коннері замінив Гаррісона Форда в "Індіані Джонсі": DeepFake-відео

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