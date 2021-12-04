"Индиана Джонс" – американская медиафраншиза, основанная на приключениях Доктора Генри "Индианы" Джонса-младшего, вымышленного археолога. В серии вышли четыре картины: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981), "Индиана Джонс и Храм Судьбы" (1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989), "Индиана Джонс: Королевство хрустального черепа" (2008).
К теме Посмотрите на Генри Кавилла в роли Джеймса Бонда вместо Тимоти Далтона: Deepfake-видео
Премьера пятой части фильмов о приключениях археолога Индианы Джонса запланирована на 2023 год. Главную роль в ленте исполнит Харрисон Форд.
Шон Коннери заменил Харрисона Форда в "Индиане Джонсе": DeepFake-видео
Другие роботы stryder HD:
- он превращал сына Клинта Иствуда в Росомаху вместо Хью Джекмана;
- Генри Кавилла изобразил Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец";
- Элизабет Олсен стала Дейенерис в "Игре престолов" вместо Эмилии Кларк;
- а Том Селлек сыграл Тони Старка в "Железном человеке" вместо Роберта Дауни-младшего.