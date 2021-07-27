Фотопроект стал частью благотворительной инициативы Lay's и фонда "Жизнелюб". Организаторы воплощают в жизнь то, о чем украинские дедушки и бабушки мечтали всю жизнь.
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Ко Всемирному дню бабушек и дедушек организаторы решили еще раз напомнить всем, что люди почтенного возраста – настоящие жизнелюбы и отважные мечтатели. Мечты бабушек и дедушек, которые уже появились на сайте проекта захватывают. Например, 76-летний Роман хочет научиться ездить на электросамокате, а 70-летняя Людмила – станцевать фокстрот.
Мы счастливы, что украинские звезды также приняли участие в фотопроекте и подали пример миллионам людей. Ведь мечта не имеет возраста, если в глазах горит огонь,
– поделился Андрей Готун, представитель компании Lay's.
Участниками фотопроекта стали звезды и лидеры мнений из разных сфер – Алла Костромичева, Анна Тринчер, Илона Гвоздева, Лилит Саркисян. Они составили компанию бабушкам и дедушкам и помогли им сделать свои мечты реальными.
Алла Костромичева и Наталья Иванова
Украинская топ-модель с мировым именем, основательница модельного агентства KModels и лагеря для подростков Models Camp Алла Костромичова научила 66-летнюю Наталью Иванову уверенно чувствовать себя перед камерой.
"В свои 66 лет Наталья только начинает модельную карьеру, и мне было приятно разделить с ней эти моменты. Я уверена, впереди ее ждет еще множество интересных съемок", – рассказала Алла Костромичева.
Алла Костромичева учила позироват Наталью Иванову / Фото организаторов проекта
Анна Тринчер ии ее бабушка Елена
Певица, суперфиналистка "Голосу країни 8", актриса сериала "Школа" и блогер-миллионник Анна Тринчер дала мастер-класс игры на фортепиано своей 75-летней бабушке Елене.
Анна Тринчер помогла своей бабушке Елене освоить фортепиано / Фото организаторов проекта
Илона Гвоздева и Александр Гой
Известная украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева станцевала танго с 72-летним Александром Гоем.
Илона Гвоздева в ритме танго с Александром Гоем / Фото организаторов проекта
Лилит Саркисян и Надежда Меркульева
Художница и основательница бренда IIIIT artstore Лилит Саркисян научила 61-летнюю Надежду Меркульеву рисовать акварелью свои легендарные цветы.
Лилит Саркисян рисовала вместе с Надеждой Меркульевой / Фото организаторов проекта
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