Фотопроект стал частью благотворительной инициативы Lay's и фонда "Жизнелюб". Организаторы воплощают в жизнь то, о чем украинские дедушки и бабушки мечтали всю жизнь.

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Ко Всемирному дню бабушек и дедушек организаторы решили еще раз напомнить всем, что люди почтенного возраста – настоящие жизнелюбы и отважные мечтатели. Мечты бабушек и дедушек, которые уже появились на сайте проекта захватывают. Например, 76-летний Роман хочет научиться ездить на электросамокате, а 70-летняя Людмила – станцевать фокстрот.

Мы счастливы, что украинские звезды также приняли участие в фотопроекте и подали пример миллионам людей. Ведь мечта не имеет возраста, если в глазах горит огонь,

– поделился Андрей Готун, представитель компании Lay's.

Участниками фотопроекта стали звезды и лидеры мнений из разных сфер – Алла Костромичева, Анна Тринчер, Илона Гвоздева, Лилит Саркисян. Они составили компанию бабушкам и дедушкам и помогли им сделать свои мечты реальными.

Алла Костромичева и Наталья Иванова

Украинская топ-модель с мировым именем, основательница модельного агентства KModels и лагеря для подростков Models Camp Алла Костромичова научила 66-летнюю Наталью Иванову уверенно чувствовать себя перед камерой.

"В свои 66 лет Наталья только начинает модельную карьеру, и мне было приятно разделить с ней эти моменты. Я уверена, впереди ее ждет еще множество интересных съемок", – рассказала Алла Костромичева.



Алла Костромичева учила позироват Наталью Иванову / Фото организаторов проекта

Анна Тринчер ии ее бабушка Елена

Певица, суперфиналистка "Голосу країни 8", актриса сериала "Школа" и блогер-миллионник Анна Тринчер дала мастер-класс игры на фортепиано своей 75-летней бабушке Елене.



Анна Тринчер помогла своей бабушке Елене освоить фортепиано / Фото организаторов проекта

Илона Гвоздева и Александр Гой

Известная украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева станцевала танго с 72-летним Александром Гоем.



Илона Гвоздева в ритме танго с Александром Гоем / Фото организаторов проекта

Лилит Саркисян и Надежда Меркульева

Художница и основательница бренда IIIIT artstore Лилит Саркисян научила 61-летнюю Надежду Меркульеву рисовать акварелью свои легендарные цветы.



Лилит Саркисян рисовала вместе с Надеждой Меркульевой / Фото организаторов проекта

Присоединиться к проекту и помочь организаторам осуществить мечты других бабушек и дедушек может каждый желающий. Для этого нужно сделать взнос на сайте или купить пачку чипсов Lay's. С каждой проданной пачки компания перечисляет 1 гривну на счет благотворительного фонда "Жизнелюб".

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