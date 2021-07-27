Фото проєкт став частиною благодійної ініціативи Lay’s та фонду "Життєлюб". Організатори втілюють у життя те, про що українські дідусі та бабусі мріяли усе життя.

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До Всесвітнього дня бабусь і дідусів організатори вирішили вкотре нагадати усім, що люди поважного віку – справжні життєлюби та відважні мрійники. Мрії бабусь і дідусів, які вже з'явилися на сайті проєкту захоплюють. Наприклад, 76-річний Роман хоче навчитися їздити на електросамокаті, а 70-річна Людмила – станцювати фокстрот.

Ми щасливі, що українські зірки також взяли участь у фотопроєкті й подали приклад мільйонам людей. Адже мрія не має віку, якщо в очах горить вогонь,

– поділився Андрій Готун, представник компанії Lay’s.

Учасниками фотопроєкту стали зірки та лідери думок із різних сфер – Алла Костромічова, Анна Трінчер, Ілона Гвоздьова, Ліліт Саркісян. Вони склали компанію бабусям та дідусям та допомогли їм зробити омріяне реальним.

Алла Костромічова та Наталія Іванова

Українська топ-модель зі світовим іменем, засновниця модельної агенції KModels і табору для підлітків Models Camp Алла Костромічова навчила 66-річну Наталію Іванову впевнено почуватися перед камерою.

"У свої 66 років Наталя тільки починає модельну кар'єру, і мені було приємно розділити з нею ці моменти. Я впевнена, попереду на неї чекає ще безліч цікавих зйомок", – розповіла Алла Костромічова.



Алла Костромічова вчила позувати Наталію Іванову / Фото організаторів проєкту

Анна Трінчер та її бабуся Олена

Співачка, суперфіналістка "Голосу країни 8", акторка серіалу "Школа" та блогерка-мільйонниця Анна Трінчер дала майстер-клас гри на фортепіано своїй 75-річній бабусі Олені.



Анна Трінчер допомогла своїй бабусі Олені освоїти фортепіано / Фото організаторів проєкту

Ілона Гвоздьова і Олександр Гой

Відома українська танцівниця, хореограф та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова станцювала танго з 72-річним Олександром Гоєм.



Ілона Гвоздьова у ритмі танго з Олександром Гоєм / Фото організаторів проєкту

Ліліт Саркісян та Надія Меркульєва

Художниця та засновниця бренду IIIIT artstore Ліліт Саркісян навчила 61-річну Надію Меркульєву малювати аквареллю свої легендарні квіти.



Ліліт Саркісян малювала разом із Надією Меркульєвою / Фото організаторів проєкту

Приєднатися до проєкту та допомогти організаторам здійснити мрії інших бабусь та дідусів може кожен охочий. Для цього потрібно зробити внесок на сайті або ж купити пачку чипсів Lay's. З кожної проданої пачки компанія перераховує 1 гривню на рахунок благодійного фонду "Життєлюб".

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