Сусанна Ісааківна усе життя мріяла про акторську акторку, але присвятила своє життя іншій професії. Протягом 25 років вона працювала інженером-конструктором на авіазаводі. Після виходу на пенсію жінка все-таки зробила кілька кроків назустріч своєму бажанню – вона стала дорослою моделлю та вступила до театрального гуртка.
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Нещодавно Сусанна Ісааківна дізналася про спільний проєкт Lay's та благодійного фонду "Життєлюб" під назвою "Ділися усмішкою". Вона знайшла у собі сміливість подати заявку та розповісти про свою мрію. Тоді бабуся ще не знала, що невдовзі вона стане реальністю.
Невдовзі з жінкою зв'язався режисер всесвітньо відомої комедії "Здрастуйте, я ваша тітонька!". Він повідомив їй, що вона зіграє роль донни Люції д'Альвадорец у київському театрі "Актор", а її колегою по сцені стане народний артист України Анатолій Гнатюк.
Я не могла повірити, що справді вийду на сцену і зіграю таку велику й важливу роль. Але в мене вийшло! Тижні хвилювання, вивчення реплік та репетиції вже позаду. І тепер я хочу сказати всьому світові – не бійтесь!,
– поділилася Сусанна Шаповал.
Сусанна Шаповал вийшла сцену професійного театру: дивіться відео
Організатори проєкту розповіли, що окрім допомоги бабусі-акторці, вони втілили у життя ще одну мрію – організували золоте весілля для 72-річної пари з Кременчука. Наступний на черзі – 70-річний Валерій Кулик з Києва, який з дитинства палко бажає навчитися керувати мотоциклом.
Детальніше про проєкт Ніколи не пізно: в Україні запустили соціальний проєкт, що здійснює мрії бабусь і дідусів