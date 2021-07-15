Сусанна Ісааківна усе життя мріяла про акторську акторку, але присвятила своє життя іншій професії. Протягом 25 років вона працювала інженером-конструктором на авіазаводі. Після виходу на пенсію жінка все-таки зробила кілька кроків назустріч своєму бажанню – вона стала дорослою моделлю та вступила до театрального гуртка.

Це цікаво Найбагатші гравці казино: як вони стали мільйонерами та скільки вигравали

Нещодавно Сусанна Ісааківна дізналася про спільний проєкт Lay's та благодійного фонду "Життєлюб" під назвою "Ділися усмішкою". Вона знайшла у собі сміливість подати заявку та розповісти про свою мрію. Тоді бабуся ще не знала, що невдовзі вона стане реальністю.

Невдовзі з жінкою зв'язався режисер всесвітньо відомої комедії "Здрастуйте, я ваша тітонька!". Він повідомив їй, що вона зіграє роль донни Люції д'Альвадорец у київському театрі "Актор", а її колегою по сцені стане народний артист України Анатолій Гнатюк.

Я не могла повірити, що справді вийду на сцену і зіграю таку велику й важливу роль. Але в мене вийшло! Тижні хвилювання, вивчення реплік та репетиції вже позаду. І тепер я хочу сказати всьому світові – не бійтесь!,

– поділилася Сусанна Шаповал.

Сусанна Шаповал вийшла сцену професійного театру: дивіться відео

Організатори проєкту розповіли, що окрім допомоги бабусі-акторці, вони втілили у життя ще одну мрію – організували золоте весілля для 72-річної пари з Кременчука. Наступний на черзі – 70-річний Валерій Кулик з Києва, який з дитинства палко бажає навчитися керувати мотоциклом.

Приєднатися до проєкту та допомогти іншим бабусям та дідуся здійснити свої мрії і стати щасливішими може кожен охочий. Для цього потрібно зробити комфортний внесок на сайті або ж купити пачку чипсів Lay's. З кожної проданої пачки компанія перераховує 1 гривню на рахунок благодійного фонду "Життєлюб".

Детальніше про проєкт Ніколи не пізно: в Україні запустили соціальний проєкт, що здійснює мрії бабусь і дідусів