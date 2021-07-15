Сусанна Исааковна всю жизнь мечтала об актерской карьере, но посвятила свою жизнь другой профессии. В течение 25 лет она работала инженером-конструктором на авиазаводе. После выхода на пенсию женщина все-таки сделала несколько шагов навстречу своему желанию – она стала взрослой моделью и записалась в театральный кружок.

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Недавно Сусанна Исааковна узнала о совместном проекте Lay's и благотворительного фонда "Жизнелюб" под названием "Ділися усмішкою". Она нашла в себе смелость подать заявку и рассказать о своей мечте. Тогда бабушка еще не знала, что вскоре она станет реальностью.

Вскоре с женщиной связался режиссер всемирно известной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Он сообщил ей, что она сыграет роль донны Люции д'Альвадорец в киевском театре "Актер", а ее коллегой по сцене станет народный артист Украины Анатолий Гнатюк.

Я не могла поверить, что действительно выйду на сцену и сыграю такую ​​большую и важную роль. Но у меня получилось! Недели волнения, изучение реплик и репетиции уже позади. И теперь я хочу сказать всему миру – не бойтесь!,

– поделилась Сусанна Шаповал.

Сусанна Шаповал вышла на сцену профессионального театра: смотрите видео

Организаторы проекта рассказали, что кроме помощи бабушке-актрисе, они воплотили в жизнь еще одну мечту – организовали золотую свадьбу для 72-летней пары из Кременчуга. Следующий на очереди – 70-летний Валерий Кулик из Киева, которій с детства желает научиться ездить на мотоцикле.

Присоединиться к проекту и помочь другим бабушкам и дедушкам осуществить свои мечты, чтобы стать счастливее, может каждый желающий. Для этого нужно сделать взнос на сайте или купить пачку чипсов Lay's. С каждой проданной пачки компания перечисляет 1 гривну на счет благотворительного фонда "Жизнелюб".

Подробнее о проекте Никогда не поздно: в Украине запустили проект, который осуществляет мечты бабушек и дедушек