Для экспертов по азартным играм победа в казино была не просто мечтой или случайностью, а реальностью, которую они достигли, превратив несколько долларов на миллионы. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о тех, кто сколотил состояние в казино и вошел в список самых богатых игроков мира.

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1. Билл Бентер – игрок на миллионы долларов



Билл Бентер / Фото Bloomberg

Совокупный выигрыш: 100 миллионов долларов в год – миллиардер

Игры: блэкджек, скачки

Интересный факт: разработал первую программу для ставок на скачках

Билл Бентер – американский и гонконгский профессиональный игрок и филантроп.

Будущий миллиардер изучал физику в университете и снискал славу гения математики. Получив научную степень, он решил использовать свои знания для подсчета карт за столами блэкджека. После многих лет практики Бентер стал опытным игроком и преуспел в блэкджеке. Благодаря подсчету карт, он почти всегда выигрывал и заработал несколько миллионов. Из-за этого ему запретили входить в большинство казино Лас-Вегаса.

Билл переехал в Гонконг. Там он начал работать над созданием формулы, которая помогает предсказать результат скачек. Таким образом мир увидел первое игровое программное обеспечение для поддержки азартных игр, а также его алгоритм для предсказания выигрыша на скачках. Эта программа и по сей день считается самой успешной.

Ходят слухи, что Билл Бентер зарабатывает 100 миллионов долларов в год. А один день гонки может приносить ему от 5 до 10 миллионов долларов, что делает его самым богатым игроком в мире.

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2. Эдвард Торп – отец карточного счета



Эдвард Торп / Фото game-wiki

Совокупный выигрыш: 800 миллионов долларов

Игры: блэкджек, бакара, нарды

Интересный факт: создал подсчет карт и изобрел первый переносной компьютер.

Эдвард Торп – профессор математики, изобретатель, автор бестселлеров, руководитель хедж-фонда, игрок.

Родившись в бедной семье, пытавшейся выжить любой ценой, Эдвард Торп учился изо всех сил, чтобы выбраться из нищеты. Его старания не были напрасными – в 1958 году он получил докторскую степень по математике в Калифорнийском университете. Как профессор математики со степенью магистра физики Торп обладал интеллектом выше среднего.

Он применил свои математические способности в казино и начал получать огромные прибыли. И если Билл Бентер славился подсчетом карт, то именно Эдвард Торп считается "отцом" этого метода. Он изобрел оригинальную систему и позже использовал ее в реальных ситуациях. В 1962 году Эдвард написал книгу "Обыграть дилера" (Beat The Dealer), которая математически доказывает, что выиграть у казино в блэкджек можно путем подсчета карт. Потом были и другие книги, но эта стала бестселлером New York Times и первой в своем роде, которая и до сих пор считается основным пособием в этой популярной стратегии в блэкджеке и вдохновляет многих игроков на победы.

Торп пошел дальше и изобрел портативный компьютер, который можно было носить с собой в казино. Он разработал программное обеспечение для подсчета карт с помощью IBM 704 для улучшения шансов игроков. Эта технология использовалась более 20 лет, но в 1985 году была запрещена. Кроме того, он разработал метод "подсчета Торпа" для игры в нарды и бакару. Эдвард Торп является членом Зала славы блэкджека.

В конце концов Эдвард применил свой интеллект к фондовому рынку, что помогло ему разбогатеть на ценных бумагах и хедж-фондах.

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3. Желько Раногаец – "Джокер" в мире игорного бизнеса



Желько Раногаец / Фото из соцсетей

Совокупный выигрыш: 600 миллионов долларов

Игры: блэкджек, скачки

Интересный факт: рекордсмен по самому крупному выигрышу в кено – 7,5 миллиона долларов

Желько Раногаец – бизнесмен, профессиональный игрок на скачках и в блэкджек из Австралии.

Желько изучал банковское, финансовое и налоговое право, подавал большие надежды в математике. Однако он отказался от высшего образования и заменил его богатой и королевской жизнью профессиональных азартных игр.

Обладая фотографической памятью и отличным знанием математики, Раногаец начал зарабатывать большие суммы денег – он мог быстро превратить ставку в 100 долларов на семизначный выигрыш. Благодаря своему стилю и целеустремленности Желько получал миллионные прибыли в казино. Он преуспел в этом настолько, что казино по всей Австралии запретили ему играть. Это заставило Желько рассмотреть другие виды игр – в основном кено и скачки, где он продолжил использовать свои математические навыки для прогнозирования выигрыша.

Раногаец является одним из самых богатых игроков, которые когда-либо появлялись в мире казино, однако он никогда не был человеком славы и редко давал интервью.

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Эти игроки доказали, что при правильном наборе умений, знании математики, решительности и сосредоточенности существуют высокие шансы на выигрыш. Если их истории вдохновляют, возможно, вы станете следующим в этом элитном списке. Главное помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.