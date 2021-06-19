Талисманом может быть все, что угодно – памятная вещь, подарок от близкого человека или просто случайный предмет, которому приписывают важное значение. Но все же, среди всего многообразия амулетов на удачу есть те, которые игроки выбирают чаще всего. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о счастливых предметах, которые пользуются наибольшей популярностью у гэмблеров.

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Четырехлистный клевер





Четырехлистный клевер на счастье / Фото Etsy

Четырехлистный клевер – один из самых распространенных талисманов и счастливых знаков в мире, хотя родом он из Ирландии. Четырехлистный клевер довольно редко встречается в природе, а потому с давних времен считали, что он принесет счастье и удачу тому, кто его найдет.

Согласно легендам, каждый листик клевера имеет собственное значение и символизирует одну из стихий. Один отвечает за славу и веру (стихия огня), второй – за удачу и богатство (стихия воды), третий – за надежду, счастье и любовь (стихия воздуха), четвертый – за силу, здоровье и душевное равновесие (стихия земли).

Сегодня уже почти никто не отправляется на поиски настоящего четырехлистного клевера. Однако люди, которые стремятся приумножить свое везение, выбирают изделия из различных материалов в форме клевера или с его изображением и гравировкой.

Подкова





Талисман в виде подковы / Фото Etsy

Подкова является символом удачи, счастья и богатства в разных странах мира, где с давних времен придавали ей магическое значение. Славянские народы верили, что подкова притягивает к своему владельцу достаток и сохраняет его деньги.

Чаще всего подковы в реальном размере вешают в домах – над входной дверью или над кроватью. Считают, что так они имеют наибольшую силу. Однако носить тяжелую и большую подкову с собой довольно неудобно, поэтому на рынке предлагают широкий выбор миниатюрных сувенирных подков – ювелирных украшений, бижутерии, аксессуаров и так далее.

Счастливая монетка





Монеты – популярные амулеты на удачу / Фото Pixabay

Монеты являются довольно распространенным талисманом, которые приносят удачу и деньги. Но любая копейка в качестве амулета не подойдет. Чтобы она стала счастливой – ее нужно найти на улице, и желательно, чтобы она лежала вверх "орлом". Также символическими считают деформированные копейки – надщербленные или дырявые.

Чтобы такой талисман приносил успех, с ним нужно соответственно себя вести. Прежде всего его стоит носить с собой – в кошельке или в кармане. Во-вторых, счастливые монеты нельзя тратить или кому-то отдавать. Так владелец талисмана может "отдать" свое богатство и счастье.

Натуральные камни





Натуральные камни, притягивающие деньги / Фото Zoodmall

Натуральные драгоценные и полудрагоценные камни часто наделяют особыми свойствами. Кристаллов и минералов очень много, и все они отвечают за разное – любовь, здоровье, достаток и так далее.

Камней, которым приписывают сохранение и приумножение денег, достаточно. Человек, который хочет иметь такой талисман может выбрать любой из них. К ним относят: александрит, малахит, лазурит, цитрин, рубин, тигровый глаз и другие. Амулетами могут быть как самостоятельные кристаллы или минералы, так и украшения с ними.

Колесо фортуны





Подвески с "Колесом Фортуны" / Фото AliExpress

Талисман "Колесо фортуны" или "Колесо жизни" известен еще со времен Древнего Рима. Это круглый амулет с нанесенными на него знаками, что означает цикличность и периодичность жизни. Его выбрали символом богини Фортуны именно поэтому, ведь удача – переменчива и непостоянна. Также это означает и то, что за черной полосой всегда приходит белая, а за поражением – победа.

Сегодня "Колесо фортуны" изготавливают из различных материалов – от дерева до ценных металлов. Поэтому каждый игрок может выбрать себе амулет по вкусу и по возможностям.

Что еще может быть талисманом

Несмотря на существование множества талисманов и оберегов, известных тысячелетиями, удачу может приносить все, чему человек придает соответствующего значения. Игроки выбирают для себя разнообразные предметы – украшения, сувениры, статуэтки, брелоки, фишки и кубики с казино или даже элементы одежды, например "счастливую" футболку. Неважно, что это будет, главное – верить в силу этой вещи.

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Никто не может утверждать, что талисманы работают, но они действительно могут добавлять внутренней уверенности. Поэтому, иметь символическую вещь, что приносит удачу, не помешает никому. Главное не полагаться на амулет безоговорочно и придерживаться первого правила гемблера – к азартным играм нужно относиться ответственно, – отмечает онлайн-казино Cosmolot.