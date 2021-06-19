Талісманом може бути все, що завгодно – пам'ятна річ, подарунок від близької людини чи просто випадковий предмет, якому приписують важливе значення. Але все ж, серед усього різноманіття амулетів на удачу є ті, які гравці обирають найчастіше. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про щасливі предмети, які користуються найбільшою популярністю у гемблерів.

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Чотирилиста конюшина



Чотирилиста конюшина на щастя / Фото Etsy

Чотирилиста конюшина – один із найрозповсюдженіших талісманів та щасливих знаків у світі, хоча родом він з Ірландії. Чотирилиста конюшина доволі рідко зустрічається у природі, а тому з давніх-давен вважали, що вона принесе щастя й удачу тому, хто її знайде.

За легендами, кожен листочок конюшини має власне значення та символізує одну зі стихій. Один відповідає за славу і віру (стихія вогню), другий – за удачу і багатство (стихія води), третій – за надію, щастя і любов (стихія повітря), четвертий – за силу, здоров'я та душевну рівновагу (стихія землі).

Сьогодні вже майже ніхто не вирушає на пошуки справжньої чотирилистої конюшини. Натомість люди, які прагнуть примножити своє везіння, обирають вироби з різних матеріалів у формі конюшини або ж з її зображенням чи гравіюванням.

Підкова



Талісман у вигляді підкови / Фото Etsy

Підкова є символом удачі, щастя і багатства у різних країнах світу, де з давніх часів надавали їй магічного значення. Слов'янські народи вірили, що підкова притягує до свого власника достаток та оберігає його статки.

Найчастіше підкови у реальному розмірі вішають у домівках – над вхідними дверима чи над ліжком. Вважають, що за таких умов вони мають найбільшу силу. Проте носити важку та велику підкову із собою доволі незручно, тому на ринку пропонують широкий вибір мініатюрних сувенірних підков – ювелірних прикрас, біжутерії, аксесуарів тощо.

Щаслива монетка



Монети – популярні амулети на удачу / Фото Pixabay

Монети є доволі розповсюдженим талісманом, які приносять удачу та гроші. Але будь-яка копійка в якості амулету не підійде. Аби вона стала щасливою – її потрібно знайти на вулиці, і бажано, щоб вона лежала догори "орлом". Також символічними вважають деформовані копійки – надщерблені або діряві.

Аби такий талісман приносив успіх, з ним потрібно відповідно поводитися. Насамперед його варто носити із собою – у гаманці або кишені. По-друге, щасливі монети не можна витрачати чи комусь віддавати. Так власник талісману може "віддати" своє багатство та щастя.

Натуральне каміння



Натуральне каміння, що притягує гроші / Фото Zoodmall

Натуральне дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння часто наділяють особливими властивостями. Кристалів та мінералів дуже багато, і всі вони відповідають за різне – кохання, здоров'я, достаток тощо.

Камінців, яким приписують збереження та примноження грошей, достатньо. Людина, яка хоче мати такий талісман, може обрати будь-який з них. До них відносять: олександрит, малахіт, лазурит, цитрин, рубін, тигрове око та інші. Амулетами можуть бути як самостійні кристали чи мінерали, так і прикраси з ними.

Колесо фортуни



Підвіски з "Колесом Фортуни" / Фото AliExpress

Талісман "Колесо фортуни" або "Колесо життя" відомий ще з часів Давнього Риму. Це круглий амулет із нанесеними на нього знаками, що означає циклічність та періодичність життя. Його обрали символом богині Фортуни саме через це, адже удача – мінлива та непостійна. Також це означає і те, що за чорною смугою завжди приходить біла, а за поразкою – перемога.

Сьогодні "Колесо фортуни" виготовляють з різних матеріалів – від дерева до цінних металів. Тобто кожен гравець може обрати собі амулет до смаку та за можливостями.

Що ще може бути талісманом

Попри існування величезної кількості талісманів та оберегів, відомих тисячоліттями, удачу може приносити все, чому людина надає відповідного значення. Гравці обирають для себе різноманітні предмети – прикраси, сувеніри, статуетки, брелоки, фішки та кубики з казино чи навіть елементи одягу, наприклад "щасливу" футболку. Неважливо, що це буде, головне – вірити у силу цієї речі.

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Ніхто не може стверджувати, що талісмани працюють, але вони справді можуть додавати внутрішньої впевненості. Тож, мати символічну річ, що приносить удачу, не завадить нікому. Головне не покладатися на амулет беззастережно і дотримуватися першого правила гемблера – до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, – наголошує онлайн-казино Cosmolot.