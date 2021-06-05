В течение проекта бренд Lay's будет перечислять в благотворительный фонд "Жизнелюб" одну гривну с каждой купленной пачки чипсов. Собранные средства будут тратить на обеспечение пенсионеров продуктовыми наборами и воплощение их мечты. Продолжением инициативы станет фотопроект "Звездные Ба и Де", в котором примут участие украинские певцы, актеры и известные деятели вместе со своими самыми родными людьми – бабушками и дедушками.

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Почему-то считается, что мечты только для молодежи. А людям на пенсии остается смотреть сериалы по телевизору и ухаживать за грядкой. Но это совсем не так. Сейчас мне 65, и я все еще мечтаю. Так же как в юности, когда каждый день был похож на невероятное приключение,

– поделилась Антонина Рябчун, жизнелюб и лицо проекту.

Социальный проект "Делись улыбкой" призван объединить всех неравнодушных ради великой цели – поддержать пожилых людей и осуществить их мечты. А чтобы им было легче мечтать, организаторы проекта позаботятся об удовлетворении их базовых потребностей.

"В течение трех летних месяцев мы будем обеспечивать продуктовыми наборами одиноких Ба и Де с 20 городов Украины", – рассказала Ульяна Кравченко, менеджер по маркетингу Lay's. Подопечные местных социальных служб трижды получат пакеты продуктов, которых хватит на 2 – 3 недели. В набор входят продовольственные товары длительного хранения: сахар, крупы и консервы, подсолнечное масло, чай и сладости.

Социальная инициатива "Ділися усмішкою": смотрите видео

Присоединиться к инициативе приглашают всех желающих. Для этого нужно приобрести или сделать благотворительный взнос на сайте. Кроме того, организаторы просят тех людей, которые знакомы с мечтателями пожилого возраста, рассказывать их истории на сайте или в соцсетях с хештегом #ділисяусмішкою. Украинцы будут наблюдать за осуществлением заветных желаний бабушек и дедушек в эмоциональном видеопроекте.