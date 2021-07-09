Телепузики привились от коронавируса: реакция сети

Любимые детские герои объявили, что были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Эта "новость" вызвала массу забавных реакций со стороны пользователей сети.

Создатели детского шоу "Телепузики" опубликовали твит, из которого следует, что все четыре главных героя – Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По – получили прививки против COVID-19. Как доказательство этой информации четверка показала фотографии медицинских карт, подтверждающих, что все они были подвергнуты двойной дозе инъекции Nоо-nсоn в клинике Home Dome.

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Мы все привились! Как раз вовремя для жаркого пуза-лета. Кто готов выйти поиграть?

Твиттер с креативной рекламой вакцинации привлек внимание пользователей сети. Он собрал почти 450 тысяч лайков, около 90 тысяч ретвитов и буквально десятки тысяч комментариев. И это при том, что на аккаунт подписаны всего 32 тысячи пользователей.

В частности в сертификатах о прививках указана дата рождения Телепузиков 2003 год, в то время, как шоу вышло на экраны в 1997 году. А дата второй дозы вакцины – 22 июля 2021 года. Это вызвало много вопросов и гипотез у людей в твиттере.

Телепузикам 18 лет, несмотря на то, что шоу впервые вышло в эфир в 1997 году.

Есть как минимум 93 755 телепузиков. Есть версии фармацевтических компаний с Телепузиками. Четыре Телепузика, которых мы знаем, живут в клинике.

Это сильно усложняет историю Телепузиков. Если допустить, что их вакцинация – канон, то это означает, что:

– Действие шоу происходит на земле в наши дни (огромное, потрясающее и вызывающее беспокойство).

– Телепузики восприимчивы к болезням.

– Существует организация, которая, вероятно, называется "Телепузоцентр по контролю и профилактике заболеваний" – по образцу американских центров.

– Все Телепузики родились 20 февраля 2003 года, несмотря на то, что шоу начало выходить в эфир в 1997.

– Действие шоу происходит на земле в наши дни (огромное, потрясающее и вызывающее беспокойство). – Телепузики восприимчивы к болезням. – Существует организация, которая, вероятно, называется "Телепузоцентр по контролю и профилактике заболеваний" – по образцу американских центров. – Все Телепузики родились 20 февраля 2003 года, несмотря на то, что шоу начало выходить в эфир в 1997. Даже Телепузики вакцинированы, а ты почему нет?

Как, черт возьми, Телепузики сделали прививку до меня.

Еще не читала реплаи, но уже знаю, что кто-то в бешенстве от того, что Телепузики привились.

Я делаю два вывода:

– У Телепузиков есть как минимум второе поколение.

– Они достаточно взрослые, чтобы ходить в пабы.

– У Телепузиков есть как минимум второе поколение. – Они достаточно взрослые, чтобы ходить в пабы. Кто-нибудь кроме меня находит эту ситуацию совершенно сумасшедшей?

Почему они родились через шесть лет после выхода первой серии? Почему вторые уколы в будущем? Почему они получают две дозы J&J? Что происходит?

Мне нравится думать, что их привил пылесос Ну-ну.

Думаю, все мы знаем, что будет дальше.

astra tubbica. Но подождите… как они получили вторую дозу в день, которого еще даже не было...

Телепузики Британский детский телевизионный сериал производства "BBC". Это человекообразные плюшевые существа – Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, с антеннами на головах и телеэкранами на животе, которые населяли беззаботную страну Телепузиков. Впервые шоу вышло в эфир в 1997 году. В него вошло 365 оригинальных серий, закончившихся в 2001 году. В 2015 году было шоу возрождено новыми эпизодами.

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