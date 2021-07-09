Создатели детского шоу "Телепузики" опубликовали твит, из которого следует, что все четыре главных героя – Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По – получили прививки против COVID-19. Как доказательство этой информации четверка показала фотографии медицинских карт, подтверждающих, что все они были подвергнуты двойной дозе инъекции Nоо-nсоn в клинике Home Dome.

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Мы все привились! Как раз вовремя для жаркого пуза-лета. Кто готов выйти поиграть?

Твиттер с креативной рекламой вакцинации привлек внимание пользователей сети. Он собрал почти 450 тысяч лайков, около 90 тысяч ретвитов и буквально десятки тысяч комментариев. И это при том, что на аккаунт подписаны всего 32 тысячи пользователей.

В частности в сертификатах о прививках указана дата рождения Телепузиков 2003 год, в то время, как шоу вышло на экраны в 1997 году. А дата второй дозы вакцины – 22 июля 2021 года. Это вызвало много вопросов и гипотез у людей в твиттере.

Телепузикам 18 лет, несмотря на то, что шоу впервые вышло в эфир в 1997 году.

Есть как минимум 93 755 телепузиков. Есть версии фармацевтических компаний с Телепузиками. Четыре Телепузика, которых мы знаем, живут в клинике.

Это сильно усложняет историю Телепузиков. Если допустить, что их вакцинация – канон, то это означает, что:

– Действие шоу происходит на земле в наши дни (огромное, потрясающее и вызывающее беспокойство).

– Телепузики восприимчивы к болезням.

– Существует организация, которая, вероятно, называется "Телепузоцентр по контролю и профилактике заболеваний" – по образцу американских центров.

– Все Телепузики родились 20 февраля 2003 года, несмотря на то, что шоу начало выходить в эфир в 1997.

– Действие шоу происходит на земле в наши дни (огромное, потрясающее и вызывающее беспокойство). – Телепузики восприимчивы к болезням. – Существует организация, которая, вероятно, называется "Телепузоцентр по контролю и профилактике заболеваний" – по образцу американских центров. – Все Телепузики родились 20 февраля 2003 года, несмотря на то, что шоу начало выходить в эфир в 1997. Даже Телепузики вакцинированы, а ты почему нет?

Как, черт возьми, Телепузики сделали прививку до меня.

Еще не читала реплаи, но уже знаю, что кто-то в бешенстве от того, что Телепузики привились.

Я делаю два вывода:

– У Телепузиков есть как минимум второе поколение.

– Они достаточно взрослые, чтобы ходить в пабы.

– У Телепузиков есть как минимум второе поколение. – Они достаточно взрослые, чтобы ходить в пабы. Кто-нибудь кроме меня находит эту ситуацию совершенно сумасшедшей?

Почему они родились через шесть лет после выхода первой серии? Почему вторые уколы в будущем? Почему они получают две дозы J&J? Что происходит?

Мне нравится думать, что их привил пылесос Ну-ну.

Думаю, все мы знаем, что будет дальше.

astra tubbica. Но подождите… как они получили вторую дозу в день, которого еще даже не было...

Телепузики Британский детский телевизионный сериал производства "BBC". Это человекообразные плюшевые существа – Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, с антеннами на головах и телеэкранами на животе, которые населяли беззаботную страну Телепузиков. Впервые шоу вышло в эфир в 1997 году. В него вошло 365 оригинальных серий, закончившихся в 2001 году. В 2015 году было шоу возрождено новыми эпизодами.

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