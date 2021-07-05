Видео, в котором он ловко катался по озеру с большим флагом США под гимн Западной Вирджинии Джона Денвера "Take Me Home, Country Roads", Марк Цукерберг опубликовал в своих соцсетях. Ролик сразу стал вирусным, а сам Марк – героем мемов.

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С 4 июля!
– лаконично подписал видео Марк.

 

Сети очень понравилось это видео. Кроме того, пользователи нашли прекрасный повод, чтобы потроллить Марка Цукерберга и снова усомниться в том, что глава Facebook – обычный человек.

Кто-то сказал Цукербергу вести себя нормально 4 июля

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Марк Цукерберг доказывает, что не только богаче вас, но еще и более патриотичен, чем вы

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Вот Марк Цукерберг наглядно показывает, за что весь мир ненавидит Америку

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Марк Цукерберг снова пытается вести себя как человек

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Жаль, нельзя воскресить Джона Денвера, чтобы он осудил Цукерберга за это

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Где челюсти, когда они так нужны?

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Мастера фотошопа не заставили себя долго ждать и добавили миллиардера в различные киноленты:

  • Челюсти

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

  • "Титаник" вместе с Кейт Уинслет

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Вспомнили даже о космосе и пожаре в Мексиканском проливе.

Почему он не полетит в космос, как все остальные странные миллиардеры

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Цук действительно делает обход

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

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