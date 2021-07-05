Відео, в якому він спритно катався по озеру з великим прапором США під гімн Західної Вірджинії Джона Денвера "Take Me Home, Country Roads", Марк Цукерберг опублікував у своїх соцмережах. Ролик одразу став вірусним, а сам Марк – героєм мемів.

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З 4 липня!
– коротко підписав відео Марк.

 

Мережі дуже сподобалось це відео. Крім того, користувачі найшли чудовий привід, щоб потролити Марка Цукерберга та знову засумніватися в тому, що глава Facebook – звичайна людина.

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У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Ось Марк Цукерберг наочно показує, за що весь інший світ ненавидить Америку

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Марк Цукерберг знову намагається поводитися як людина

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Шкода, не можна воскресити Джона Денвера, щоб він засудив Цукерберга за це

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Де Щелепи, коли вони так потрібні?

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Майстри фотошопу не заставили себе довго чекати та додали мільярдера до різних кінострічок:

  •  Щелепи

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

  •  "Титанік" разом з Кейт Вінслет

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Згадали навіть про космос та пожежу у Мексиканській протоці. 

Чому він не полетить у космос, як всі інші дивні мільярдери

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

Цук дійсно робить обхід

У мережі потролили Марка Цукерберга, який у День незалежності США проїхався на серфі з прапором

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