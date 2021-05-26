Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих мемів про Євробачення-2021 з соціальних мереж, авторами яких стали українські та іноземні користувачі інтернету. Приємного перегляду!  

Це цікаво 5 найменших казино в історії Лас-Вегаса

"Початок локдауну VS кінець локдауну"

"Європа під час виступів VS Європа під час голосування"

"Європа у звичайний час VS Європа у ніч Євробачення"

"Вітання Італії"

"Коли одягаєш усі свої речі в аеропорту, щоб не платити за додатковий багаж"

"Ми хочемо присвятити це 2020-му року"

"Євробачення: Може ви зробите щось інше? Франція щороку:"

"Ще один нереалістичний стандарт тіла для жінок"

"Американці: не розуміють, що відбувається. Європейці: твітять про Євробачення"

"Скажіть мені, що ви вийшли з Євросоюзу, не говорячи, що ви вийшли з Євросоюзу"

"Велика Британія і Німеччина щороку: Я можу опуститися ще нижче"

"Італійський міністр економіки та фінансів"

"Велика Британія, коли отримала 0 балів VS Європа, яка планувала це 2 роки"

"Я не бачу різниці"

"Фінляндія і Італія за лаштунками"

А ось ще кілька мемів з українських соцмереж

 