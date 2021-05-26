Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих мемів про Євробачення-2021 з соціальних мереж, авторами яких стали українські та іноземні користувачі інтернету. Приємного перегляду!
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"Початок локдауну VS кінець локдауну"
"Європа під час виступів VS Європа під час голосування"
"Європа у звичайний час VS Європа у ніч Євробачення"
"Вітання Італії"
"Коли одягаєш усі свої речі в аеропорту, щоб не платити за додатковий багаж"
"Ми хочемо присвятити це 2020-му року"
"Євробачення: Може ви зробите щось інше? Франція щороку:"
"Ще один нереалістичний стандарт тіла для жінок"
"Американці: не розуміють, що відбувається. Європейці: твітять про Євробачення"
"Скажіть мені, що ви вийшли з Євросоюзу, не говорячи, що ви вийшли з Євросоюзу"
"Велика Британія і Німеччина щороку: Я можу опуститися ще нижче"
"Італійський міністр економіки та фінансів"
"Велика Британія, коли отримала 0 балів VS Європа, яка планувала це 2 роки"
"Я не бачу різниці"
"Правда про Італію на Євробаченні"
"Фінляндія і Італія за лаштунками"
А ось ще кілька мемів з українських соцмереж