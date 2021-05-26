Развлечения 24 подготовили для вас подборку лучших мемов о Евровидении-2021 из социальных сетей, авторами которых стали украинские и иностранные пользователи интернета. Приятного просмотра!  

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"Начало локдауна VS конец локдауна"

"Европа во время выступлений VS Европа во время голосования"

"Европа в обычное время VS Европа в ночь Евровидения"

"Поздравления Италии"

"Когда надеваешь все свои вещи в аэропорту, чтобы не платить за дополнительный багаж"

"Мы хотим посвятить это 2020-му году"

"Евровидение: Может вы сделаете что-то другое? Франция каждый год:"

"Еще один нереалистичный стандарт тела для женщин"

"Американцы: не понимают, что происходит. Европейцы: твитят о Евровидении"

"Скажите мне, что вы вышли из Евросоюза, не говоря, что вы вышли из Евросоюза"

"Великобритания и Германия ежегодно: Я могу опуститься еще ниже"

"Итальянский министр экономики и финансов"

"Великобритания, когда получила 0 баллов VS Европа, которая планировала это 2 года"

"Я не вижу разницы"

"Финляндия и Италия за кулисами"

А вот еще несколько мемов из украинских соцсетей

 