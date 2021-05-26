Развлечения 24 подготовили для вас подборку лучших мемов о Евровидении-2021 из социальных сетей, авторами которых стали украинские и иностранные пользователи интернета. Приятного просмотра!
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"Начало локдауна VS конец локдауна"
"Европа во время выступлений VS Европа во время голосования"
"Европа в обычное время VS Европа в ночь Евровидения"
"Поздравления Италии"
"Когда надеваешь все свои вещи в аэропорту, чтобы не платить за дополнительный багаж"
"Мы хотим посвятить это 2020-му году"
"Евровидение: Может вы сделаете что-то другое? Франция каждый год:"
"Еще один нереалистичный стандарт тела для женщин"
"Американцы: не понимают, что происходит. Европейцы: твитят о Евровидении"
"Скажите мне, что вы вышли из Евросоюза, не говоря, что вы вышли из Евросоюза"
"Великобритания и Германия ежегодно: Я могу опуститься еще ниже"
"Итальянский министр экономики и финансов"
"Великобритания, когда получила 0 баллов VS Европа, которая планировала это 2 года"
"Я не вижу разницы"
"Финляндия и Италия за кулисами"
А вот еще несколько мемов из украинских соцсетей