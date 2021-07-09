Телепузики прищепилися від коронавірусу: реакція мережі

Творці дитячого шоу "Телепузики" опублікували твіт, з якого випливає, що всі чотири головні герої – Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ля-Ля і По – отримали щеплення проти COVID-19. Як доказ цієї інформації четвірка показала фотографії медичних карток, що підтверджують, що всі вони були піддані подвійній дозі ін'єкції Nоо-nсоn в клініці Home Dome.

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Ми всі прищепилися! Якраз вчасно для спекотного пузі-літа. Хто готовий вийти пограти?

Твіттер з креативною рекламою вакцинації привернув увагу користувачів мережі. Він зібрав майже 450 тисяч уподобань, близько 90 тисяч ретвітів та буквально десятки тисяч коментарів. І це при тому, що на акаунт підписані всього 32 тисячі користувачів.

Зокрема у сертифікатах про щеплення вказана дата народження Телепузиків 2003 рік, у той час, як шоу вийшло на екрани у 1997 році. А дата другої дози вакцини – 22 липня 2021 року. Це викликало багато питань та гіпотез у людей в твітері.

Телепузикам 18 років, попри те, що шоу вперше вийшло в ефір в 1997 році.

Є як мінімум 93 755 телепузиків. Є версії фармацевтичних компаній з Телепузиками. Чотири Телепузики, яких ми знаємо, живуть у клініці.

Це сильно ускладнює історію Телепузиків. Якщо допустити, що їх вакцинація – канон, то це означає, що:

– Дія шоу відбувається на землі в наші дні (величезне, приголомшливе і викликає занепокоєння).

– Телепузики сприйнятливі до хвороб.

– Існує організація, яка, ймовірно, називається "Телепузоцентр з контролю і профілактики захворювань" – за зразком американських центрів.

– Всі Телепузики народилися 20 лютого 2003 року, попри те, що шоу почало виходити в ефір в 1997.

– Дія шоу відбувається на землі в наші дні (величезне, приголомшливе і викликає занепокоєння). – Телепузики сприйнятливі до хвороб. – Існує організація, яка, ймовірно, називається "Телепузоцентр з контролю і профілактики захворювань" – за зразком американських центрів. – Всі Телепузики народилися 20 лютого 2003 року, попри те, що шоу почало виходити в ефір в 1997. Навіть Телепузики вакциновані, а ти чому ні?

Як, чорт забирай, Телепузики зробили щеплення до мене.

Ще не читала реплаї, але вже знаю, що хтось в сказі від того, що Телепузики прищепилися.

Я роблю два висновки:

– У Телепузиків є як мінімум друге покоління.

– Вони досить дорослі, щоб ходити в паби.

– У Телепузиків є як мінімум друге покоління. – Вони досить дорослі, щоб ходити в паби. Хто-небудь крім мене знаходить цю ситуацію абсолютно божевільною?

Чому вони народилися через шість років після виходу першої серії? Чому другі уколи в майбутньому? Чому вони отримують дві дози J&J? Що відбувається?

Мені подобається думати, що їх прищепив пилосос Ну-Ну.

Думаю, всі ми знаємо, що буде далі.

astra tubbica. Але почекайте… як вони отримали другу дозу в день, якого ще навіть не було...

Телепузики Британський дитячий телевізійний серіал виробництва "BBC". Це людиноподібні плюшеві істоти – Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ля-Ля і По , з антенами на головах і телеекранами на животі, які населяли безтурботну країну Телепузиків. Вперше шоу вийшло в ефір в 1997 році. До нього увійшло 365 оригінальних серій, що закінчилися в 2001 році. У 2015 році було шоу відроджено новими епізодами.

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