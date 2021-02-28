Обычно художники меняют только костюмы, прически и прочие атрибуты главных героев, но на этот раз героев мультиков Disney показали с современными гаджетами

Многие современные художники переосмысливают популярных персонажей Диснея и помещают их во всевозможные ситуации. Принцесс изображали на афишах популярных фильмов и сериалов, показывали их недовольные лица, если бы они попали в нелепые ситуации и тому подобное.

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Автор под ником One FairyFAIL у себя в Инстаграм создал серию работ под названием Phone Fairy Fails – там он показывает, как вели бы себя диснеевские герои, если бы у них были современные технологии: смартфоны, консоли, социальные сети и тому подобное.

В основном мне нравится создавать юмористические сцены, и чем больше они вдохновлены реальной жизнью, и я могу относиться к ним, тем смешнее они кажутся мне. Идея на самом деле пришла мне в голову, когда я просто просматривал социальные сети, глядя все эти селфи, которые люди делают с этими фильтрами для лица, а затем все остальные ситуации просто начали плыть в моей голове,

– рассказал художник в интервью Bored Panda.

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