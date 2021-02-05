Все мы любим мультфильмы Disney. Большинство из нас пересматривали их несколько раз и тщательно изучили сюжеты и героев. Но, что бы вы сказали, если бы любимых персонажей немного видоизменили?

Художник Алекс Пик создал интересный проект для любителей мультфильмов студии Disney. Он представил, как выглядели бы животные из популярных мультиков, если бы были людьми, и нарисовал ряд иллюстраций.

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Очень интересно смотреть как котики, собачки и другие животные перевоплотились в людей, но сохранили свой имидж. Внешний вид и характер персонажей художник точно изобразил в прическах, одежде и аксессуарах. Предлагаем посмотреть самые лучшие иллюстрации с любимыми героями.

"Леди и Бродяга"

Леди и Бродяга

Леди и Пег

Джок и Трасти

"Коты-аристократы"

Абигейль и Амилия вместе с Берлиозом, Тулузом и Мери

Вальдо и Рокфор

Герцогиня и Томас вместе с уличными музыкантами

"Робин Гуд"

Леді Клак

Мариан

"Оливер и компания"

"Бемби"

"101 далматинец"

Кроме того, Алекс Пик решил превратить в животных некоторых человеческих персонажей. Вот что из этого получилось.

"Золушка"

"101 далматинец"

"Бриджертоны"



Все иллюстрации с инстаграма apicollodraws