Если бы животные из мультфильмов Disney были людьми: подборка интересных иллюстраций
Все мы любим мультфильмы Disney. Большинство из нас пересматривали их несколько раз и тщательно изучили сюжеты и героев. Но, что бы вы сказали, если бы любимых персонажей немного видоизменили?
Источник:инстаграм Алекса Пика
Художник Алекс Пик создал интересный проект для любителей мультфильмов студии Disney. Он представил, как выглядели бы животные из популярных мультиков, если бы были людьми, и нарисовал ряд иллюстраций.
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Очень интересно смотреть как котики, собачки и другие животные перевоплотились в людей, но сохранили свой имидж. Внешний вид и характер персонажей художник точно изобразил в прическах, одежде и аксессуарах. Предлагаем посмотреть самые лучшие иллюстрации с любимыми героями.
"Леди и Бродяга"
Леди и Бродяга
Леди и Пег
Джок и Трасти
"Коты-аристократы"
Абигейль и Амилия вместе с Берлиозом, Тулузом и Мери
Вальдо и Рокфор
Герцогиня и Томас вместе с уличными музыкантами
"Робин Гуд"
Леді Клак
Мариан
"Оливер и компания"
"Бемби"
"101 далматинец"
Кроме того, Алекс Пик решил превратить в животных некоторых человеческих персонажей. Вот что из этого получилось.
"Золушка"
"101 далматинец"
"Бриджертоны"
Все иллюстрации с инстаграма apicollodraws
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