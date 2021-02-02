Интересные факты о лентах Disney, которые вы могли не знать
Мультфильмы Disney – классика, которую мы любим с детства. Но их не только интересно смотреть, еще о них интересно читать.
Источник: твиттер FactBuffet
Бренд Disney всегда ассоциируется с ярким миром детства. Чтобы не случилось, ленты Диснея всегда рядом и дарят нам чудеса и развлечения. И хотя некоторые сказки мы знаем почти на память – об их создании известно далеко не все.
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Пользователь твиттера Fact Buffet собирает самые удивительные факты о любимых мультфильмах и делится ими на своей странице.
В оригинальной истории Пиноккио убивает сверчка молотком вскоре после встречи с ним!
Покахонтас была первой принцессой Диснея, у которой была видимая татуировка!
Это специальный "Оскар", который Уолт Дисней получил за фильм"Белоснежка и семь гномов".
Оригинальная "Мэри Поппинс" была снята полностью в помещении!
Тим Аллен – один из немногих людей, которые отсидели тюремный срок, из тех кто когда-либо снимались в диснеевском фильме!
Даффи Дак появилась в фильме раньше Багза Банни.
В 2021 году исполнится 60 лет со дня выхода фильма "Сто один далматинец".
"Кто подставил кролика Роджера" был первым фильмом, который когда-либо показывал Микки Мауса и Багза Банни на экране вместе!
Мулан была первой диснеевской принцессой, которая убивала людей на экране!
"Ледяное сердце" был первым диснеевским анимационным полнометражным фильмом, который сняла женщина!
У Микки Мауса не было своих фирменных белых перчаток в первом фильме!
Вот как выглядел зверь в "Красавице и чудовище" до того, как был добавлен CGI!
Несмотря на культовую диснеевскую песню "Накорми птиц" – в Диснейленде нельзя кормить птиц!
Актрисы, которая играет принцессу Жасмин в новом фильме "Аладдин", не было в живых, когда вышел оригинальный фильм"Аладдин"!
Аврора в диснеевском фильме "Спящая красавица" вообще не разговаривает после того, как ее разбудили!
"Аладдин" был частично снят в Иордании.
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Робин Уильямс получил 4 награды за исполнение роли Джина в фильме "Аладдин".
"Папай" снимался на Мальте.
Съемочная площадка фильма сохранилась и сейчас является популярной туристической достопримечательностью.
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