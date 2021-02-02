Мультфильмы Disney – классика, которую мы любим с детства. Но их не только интересно смотреть, еще о них интересно читать.

Источник: твиттер FactBuffet

Бренд Disney всегда ассоциируется с ярким миром детства. Чтобы не случилось, ленты Диснея всегда рядом и дарят нам чудеса и развлечения. И хотя некоторые сказки мы знаем почти на память – об их создании известно далеко не все.

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Пользователь твиттера Fact Buffet собирает самые удивительные факты о любимых мультфильмах и делится ими на своей странице.

В оригинальной истории Пиноккио убивает сверчка молотком вскоре после встречи с ним!

In the original story, Pinocchio kills the cricket with a hammer shortly after meeting him! pic.twitter.com/V5qXdC7S2M — FactBuffet (@FactBuffet) January 30, 2021

Покахонтас была первой принцессой Диснея, у которой была видимая татуировка!

Pocahontas was the first Disney Princess to have a visible tattoo! pic.twitter.com/jfWVYWWJ8O — FactBuffet (@FactBuffet) January 29, 2021

Это специальный "Оскар", который Уолт Дисней получил за фильм"Белоснежка и семь гномов".

That's the special Oscar that Walt Disney was awarded for "Snow White and The Seven Dwarfs" pic.twitter.com/SKv8W93gPY — FactBuffet (@FactBuffet) January 29, 2021

Оригинальная "Мэри Поппинс" была снята полностью в помещении!

The original "Mary Poppins" was filmed entirely indoors! pic.twitter.com/NdNrW4Cqy9 — FactBuffet (@FactBuffet) January 28, 2021

Тим Аллен – один из немногих людей, которые отсидели тюремный срок, из тех кто когда-либо снимались в диснеевском фильме!

Tim Allen is one of the only people who's done jail time to ever star in a Disney film! pic.twitter.com/6bv5RfTOL4 — FactBuffet (@FactBuffet) January 28, 2021

Даффи Дак появилась в фильме раньше Багза Банни.

Daffy Duck appeared in a film before Bugs Bunny did. pic.twitter.com/uAkPHoDTHz — FactBuffet (@FactBuffet) January 24, 2021

В 2021 году исполнится 60 лет со дня выхода фильма "Сто один далматинец".

2021 will mark the 60th anniversary of the release of "One Hundred and One Dalmatians" pic.twitter.com/MIerkRGM6T — FactBuffet (@FactBuffet) January 20, 2021

"Кто подставил кролика Роджера" был первым фильмом, который когда-либо показывал Микки Мауса и Багза Банни на экране вместе!

"Who Framed Roger Rabbit" was the first movie to ever show Mickey Mouse and Bugs Bunny onscreen together! pic.twitter.com/oK025MznI0 — FactBuffet (@FactBuffet) December 16, 2020

Мулан была первой диснеевской принцессой, которая убивала людей на экране!

Mulan was the first Disney Princess to kill people on-screen! pic.twitter.com/MzHp2mP5Y7 — FactBuffet (@FactBuffet) May 8, 2020

"Ледяное сердце" был первым диснеевским анимационным полнометражным фильмом, который сняла женщина!

“Frozen” was the first Disney animated feature film to be directed by a woman! pic.twitter.com/9mZH8BgYMI — FactBuffet (@FactBuffet) November 22, 2019

У Микки Мауса не было своих фирменных белых перчаток в первом фильме!

Mickey Mouse didn't have his signature white gloves in his first film! pic.twitter.com/pavooEIDCQ — FactBuffet (@FactBuffet) October 30, 2020

Вот как выглядел зверь в "Красавице и чудовище" до того, как был добавлен CGI!

That's how The Beast looked in "Beauty and the Beast" before the CGI was added! pic.twitter.com/ID8EXrYrW4 — FactBuffet (@FactBuffet) August 21, 2017

Несмотря на культовую диснеевскую песню "Накорми птиц" – в Диснейленде нельзя кормить птиц!

Despite the iconic Disney song "Feed the Birds" - you're not allowed to feed birds in Disneyland! pic.twitter.com/ve1FxVeUGd — FactBuffet (@FactBuffet) September 30, 2018

Актрисы, которая играет принцессу Жасмин в новом фильме "Аладдин", не было в живых, когда вышел оригинальный фильм"Аладдин"!

The actress who plays Princess Jasmine in the new "Aladdin" movie wasn't alive when the original "Aladdin" movie came out! pic.twitter.com/DqhJv9Sss9 — FactBuffet (@FactBuffet) May 28, 2019

Аврора в диснеевском фильме "Спящая красавица" вообще не разговаривает после того, как ее разбудили!

Aurora, in the Disney movie "Sleeping Beauty," doesn't speak at all after being woken up from her sleep! pic.twitter.com/jalE6CgWkt — FactBuffet (@FactBuffet) May 20, 2017

"Аладдин" был частично снят в Иордании.

"Aladdin" was partly filmed in Jordan. pic.twitter.com/l0ybM2QXCE — FactBuffet (@FactBuffet) September 30, 2020

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Робин Уильямс получил 4 награды за исполнение роли Джина в фильме "Аладдин".

Robin Williams won 4 awards for his performance as the Genie in "Aladdin" pic.twitter.com/0yAtQEwDRY — FactBuffet (@FactBuffet) February 23, 2019

"Папай" снимался на Мальте.

Съемочная площадка фильма сохранилась и сейчас является популярной туристической достопримечательностью.